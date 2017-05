Dresdner Freibäder öffnen Hartgesottene konnten bereits im Stausee Cossebaude und an der Wostra baden. Ab Sonnabend gibt es mehr Angebote.

Das Stauseebad Cossebaude kann bereits besucht werden. © André Wirsig

Kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen raus, kündigt die Dresdner Bäder GmbH die Öffnung weiterer Freibäder an. Das Stauseebad Cossebaude und das Strandbad Wostra können bereits seit Ende April besucht werden. Ab Sonnabend kann auch in Cotta, Dölzschen, Prohlis und Mockritz sowie im Waldbad Langebrück, im Marienbad Weißig und im Waldbad Weixdorf geplanscht werden. Weil die Temperaturen aber derzeit noch nicht sehr hoch sind, werden die Bäder zunächst nur von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Auch das Zschonergrundbad öffnet am Sonnabend wieder die Pforten und steht den Gästen zwischen 12 und 18 Uhr zur Verfügung. Es wird nicht vom Bäderbetrieb der Stadt, sondern vom sozialen Verein Lebenshilfe betrieben. Außerdem gibt es einen Badverein. Für das Team steht in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum an. Am 27. Mai jährt sich die erstmalige Eröffnung der Anlage zum 90. Mal. In dieser Zeit hat sich das Areal sehr verändert, und beinahe jede neue Saison gibt es für die Besucher auch etwas Neues zu entdecken.

Es ist ein Kräuterklassenzimmer neu entstanden. Dort können Kinder Interessantes über leckere und heilende Pflanzen lernen. Zudem haben die Mitglieder aus dem Förderverein für die Anlage weitere der historischen Kabinen hergerichtet. Die können gemietet werden. Vor der Eröffnung haben die Initiatoren viel geschafft. Bevor die ersten Badegäste kommen, mussten Frösche umgesiedelt und Wasserpflanzen beschnitten werden. Seit vier Wochen läuft die biologische Filterreinigungsanlage, um das Wasser in Badequalität zu versetzen. Noch müssen die Kosten von der Lebenshilfe alleine gestemmt werden.

Trotz rechtzeitiger Beantragung und mehrmaligen Gesprächen zwischen Badverein und der Stadt steht die Finanzierung noch nicht. Der Verein hofft dennoch auf eine Förderung. Die Eigenmittel des Betreibers und des Vereins allein werden am Ende nicht ausreichen, heißt es in einer Pressemitteilung. (SZ/sag, acs)

