Dresdner fordern Busbahnhof

Die Bayrische Straße hinter dem Dresdner Hauptbahnhof. Von hier aus fahren sehr viele Fernbusse. © Norbert Millauer

Mit einer Petition wenden sich 177 Dresdner an den Stadtrat und fordern den Bau eines Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB). „So wie die Fernbusabfertigung hinter dem Hauptbahnhof momentan stattfindet, ist es für Fahrgäste schlicht unzumutbar“, schreibt der anonyme Initiator. Es gebe weder genug Platz für alle Fahrzeuge noch angemessene Sitzmöglichkeiten. Die Stadtverwaltung solle Vorschläge erarbeiten, wo der ZOB entstehen könnte.

Das Rathaus ist bereits damit beschäftigt, eine Zentralhaltestelle zu planen. „Die Fernbushaltestellen an der Bayrischen Straße sollen so schnell wie möglich durch den ZOB ersetzt werden“, erklärte die Verwaltung in der vergangenen Woche auf SZ-Anfrage. Auf der Liste möglicher Standorte stehen die Westseite des Wiener Platzes, das Elbepark-Umfeld, der Flughafen und der Neustädter Bahnhof.

Seit Mitte der 90er-Jahre wird über einen ZOB in Dresden debattiert. Bislang fehlte das Geld. Der Fernbus-Boom seit zwei Jahren hat Bewegung in die Sache gebracht. (SZ/sr, sag)

