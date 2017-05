Dresdner Firma kauft Eckgrundstück An der Kreuzung Heinestraße/ Dr. Scheider-Straße soll ein Wohnhaus entstehen. Interessenten gab es für das Grundstück offenbar schon viele.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am Dienstagabend dem Verkauf des Grundstücks an der Ecke Heinestraße/Dr. Scheider-Straße zugestimmt. Die „Projektwerkstatt für nachhaltiges Bauen“ möchte die Fläche kaufen. Das Unternehmen aus Dresden plant dort ein Wohngebäude. Die Firma bezahlt 77 Euro je Quadratmeter an die Stadt. Bei 1 520 Quadratmetern entspricht das einer Kaufsumme von rund 117 000 Euro.

Laut Stadtverwaltung wurde das Grundstück bereits häufiger reserviert. Allerdings waren die Vorstellungen der Interessenten und der Stadtverwaltung über den Grundstückspreis sowie über die Bauvorhaben in der Vergangenheit immer so weit voneinander entfernt, dass man sich niemals einig wurde – bis jetzt. „Mit dem Kaufantrag (...) soll das Grundstück zu einem attraktiven Wohnungsbaustandort im Innenstadtbereich abgerundet werden“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

Das hat nun auch die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses überzeugt.

