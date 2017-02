Dresdner Firma führt Nagels Geschäft weiter

Die Firma Felgner Sicherheitstechnik aus Dresden hat das Geschäft des verstorbenen Freitaler Stadtrates und Unternehmers Reinhard Nagel übernommen. Das teilt Geschäftsführer Albrecht Felgner mit. Nach einer Inventur und Renovierungsarbeiten will sein Team ab Mitte Februar am gewohnten Standort in Hainsberg, Dresdner Straße 345, für die Kunden da sein.

Im Stadtrat ist der Rechtsanwalt Norbert Meyer als Nachfolger für Reinhard Nagel in der Fraktion „Bürger für Freital“ nachgerückt. Meyer wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrates durch Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) verpflichtet.

Reinhard Nagel war am 10. Januar dieses Jahres nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben. Er saß seit 2002 für die „Bürger für Freital“ im Stadtrat. Sein Geschäft hatte er selbst an Felgner übergeben, um dieses Jahr in den Ruhestand gehen zu können. (SZ/cb)

