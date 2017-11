Dresdner Film gewinnt in Moskau

Diese Szene wurde in der Neustadt gedreht © Youtube

Der in Dresden entstandene Kurzfilm „Papagei“ von Andreas Rajchert und Andrey Bavchenkov hat beim Moskauer Filmfest „Herbst 2017“ den mit 10 000 Rubel dotierten Publikumspreis gewonnen.

In „Papagei“ geht es um einen blonden Transvestiten, gespielt von Christian Claus, der mit seinem ebenfalls blonden Mops durch Dresden läuft und Friedensbotschaften verteilt. Für den Russlanddeutschen Andreas Rajchert ist der Erfolg in Moskau „ein doppelter Sieg: einmal für die Filmkunst, anderrtseits als Schlag ins Gesicht des politischen Systems, das in Russland herrscht und sexuelle Minderheiten ständig unterdrücken lasst“.

Die Filmemacher haben das Preisgeld an eine Stiftung für krebskranke Kinder in Moskau übergeben. (SZ/or)

