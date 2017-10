Dresdner feiern 500 Jahre Reformation Hunderte Menschen verfolgten das bunte Programm auf dem Neumarkt. Das Fest bot aber auch Platz für Kritik.

Drei Stunden wurde auf der Bühne vor der Frauenkirche gesprochen, gesungen, musiziert. Trotz nasskalten Herbstwetters hatten sich Hunderte Dresdner und Touristen auf die Beine gemacht und waren der Einladung der Evangelischen Kirche gefolgt. Unter den Augen des bronzenen Luthers wurde am Sonntagnachmittag das 500-jährige Jubiläum der Reformation gefeiert.

Gekommen war auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Die Frage, ob er nicht auch manchmal gern ein Reformator wäre, der ein Machtwort spricht, beantwortete Hilbert auf der Bühne mit einem klaren Ja. Immerhin – beim Anschneiden des XXL-Reformationsbrötchens darf er den Ton angeben. Für die Gäste hatten Dresdner Bäckereien gut 1 000 der rosinenbestückten Leckereien gebacken, allerdings in deutlich kleinerem Format. Den Erlös aus dem Verkauf der Reformationsbrötchen spendet die Evangelische Kirche an das Gustav-Adolf-Werk. 1832 gegründet ist es bundesweit das älteste evangelische Hilfswerk und hat seinen Sitz in Leipzig. Mit dem Geld wird eine kleine griechische Gemeinde in Serres unterstützt. Deren Mitglieder waren die Ersten, die in dem bekannten Flüchtlingslager Idomeni halfen, Kleider und Essen dorthin brachten. Nun wird im Pfarrhaus eine neue Küche gebaut, in der auch Flüchtlinge versorgt werden.

Das Reformationsfest an der Frauenkirche nutzten viele Dresdner aber auch, um ihre Wünsche zu äußern und um Kritik anzubringen. Auf Postkarten schrieben sie auf, was sie reformieren würden. An einer Art Litfasssäule waren sehr unterschiedliche Gedanken dazu zu lesen. Während sich einige mehr Offenheit und Annäherung der Religionen wünschen, sind anderen eine kostenfreie Bildung für alle wichtig. Konkreter waren Forderungen wie „Ehe für alle – auch im Pfarrhaus“ und „Liebe Kirche, nicht im Wohlstand versacken“.

In Anspielung auf die zehn Gebote der Bibel machte am Rande der Veranstaltung eine Handvoll Dresdner mit einem Plakat und dessen ironischem Inhalt auf sich aufmerksam. Dort war etwa zu lesen: „Du sollst der Regierung blind vertrauen.“

