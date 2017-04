Dresdner Europa-Demo wächst weiter Zum fünften Mal trafen sich am Sonntag Anhänger der Pulse-of-Europe-Bewegung. Dieses Mal stand ein spezielles Land im Mittelpunkt.

Inzwischen beteiligen sich nach Veranstalterangaben 92 Städte in insgesamt zwölf Staaten an der Initiative „Pulse of Europe“. Am stärksten vertreten sind deutsche Städte. © Archivfoto/dpa

Der Sonntag wird zum festen Termin für Dresdens Europa-Freunde. Wie in anderen europäischen Städten auch haben sich erneut die Anhänger der Pulse-of-Europe-Bewegung getroffen. Nach Angaben der Organisatoren kamen 1 500 Menschen auf dem Theaterplatz zusammen. Das ist neuer Rekord für die Bewegung in Dresden, die bei der ersten Kundgebung dieser Art 1 200 Menschen auf dem Neumarkt versammelte, zuletzt aber auch nur 500 Anhänger zählte.

Unter den Teilnehmern der Demo waren vor allem viele junge Menschen, Studenten und Familien mit Kindern. Schüler aus dem Landesgymnasium für Musik sowie aus dem Dresdner Romain-Rolland-Gymnasium hatten das Programm mitgestaltet. Unter anderem sorgte eine Band für Stimmung.

Inhaltlich drehte sich bei der fünften Demo von Pulse-of-Europe alles um Frankreich. Dort findet am 23. April der erste Durchgang der Präsidentschaftswahl statt. „Wir wollen Europa feiern und an Frankreich denken“, sagte Organisatorin Carola Vulpius, Richterin am Verwaltungsgericht. Proeuropäische Parteien sollen so unterstützt werden. „Wir wollen zusammenbleiben“, sagte sie. Diesem leidenschaftlichen Appell schlossen sich viele der Gastredner an. Unter anderem standen der kommissarische Intendant der Semperoper Wolfgang Rothe sowie Tom Hantschel, Schauspieler an den Landesbühnen Sachsen, auf der Bühne. Auch Jürgen Bönninger, Geschäftsführer der Dresdner Firma FSD Fahrzeugsystemdaten, äußerte sich. „Europa steht auch für das Gedeihen unserer Stadt“, sagte er.

Am offenen Mikro, einem Programmpunkt, bei dem jeder der Besucher der Kundgebung seine Gedanken zu Europa äußern darf, musste die Rednerliste geschlossen werden. So viele Interessenten hatte es gegeben. Wer es nicht auf die Liste geschafft hat, hat am nächsten Sonntag eine neue Chance dazu, versprach Vulpius. Dann soll es den sechsten Durchgang von Pulse-of-Europe auf dem Neumarkt geben.

