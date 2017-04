Dresdner erhält Oberlausitzer Preis Christoph Hanzig erforschte ein bedrückendes Kapitel der Geschichte von Großschweidnitz im Dritten Reich.

Christoph Hanzig wurde in Görlitz ausgezeichnet. © pawel sosnowski/80studio.net

Der junge Dresdner Historiker Christoph Hanzig ist am Wochenende in Görlitz mit dem Hermann-Knothe-Preis für junge Wissenschaftler geehrt worden. Damit würdigte die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften seine Forschungen über die Kinder-Euthanasie während des Zweiten Weltkrieges in der Landesanstalt Großschweidnitz. Dort kamen rund 8500 behinderte Menschen im Nazi-Reich um oder wurden in den Tod geschickt, darunter auch viele Kinder und Jugendliche. Die Akten von 5700 Menschen aus diesen Jahren konnte der 28-jährige Hanzig im Hauptstaatsarchiv in Dresden einsehen und auswerten. Auf deren Grundlage kann nun nachgewiesen werden, wie sehr Großschweidnitz in die Tötungsmaschinerie des Dritten Reiches eingebunden war. Hanzig forscht am Hannah-Arendt-Institut in Dresden, zuvor studierte der gebürtige Weißenfelser in Dresden Geschichte mit dem Schwerpunkt zeitgenössische und sächsische Landesgeschichte.

Den Knothe-Preis verlieh die Gesellschaft zum achten Mal in Görlitz, er wird getragen von den sechs Städten des früheren Oberlausitzer Städtebundes und der Stadt Zgorzelec. Der Preis trägt den Namen des Historikers Hermann Knothe, der im 19. Jahrhundert einer der wichtigsten Landeshistoriker der Oberlausitz war.

Die Forschungsarbeiten Hanzigs gehen auch in die Bemühungen des Vereins „Gedenkstätte Großschweidnitz“ ein, der seit 2012 besteht und in der früheren Leichenhalle auf dem Gelände des heutigen Sächsischen Krankenhauses in Großschweidnitz eine Gedenkstätte für die Opfer des Dritten Reiches einrichtet.

