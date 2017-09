Dresdner entwirft Wahlradar

Die Wahl am Sonntag interessiert Björn Bergelt vor allem aus wissenschaftlicher Sicht. Der 39-jährige Messtechniker aus Dresden fühlt sich keiner Partei verpflichtet, aber er will dazu beitragen, dass sich die Bürger ein möglichst breites Bild der politischen Angebote machen können.

Der bekannte Wahl-O-Mat erschien ihm dafür nicht gut genug. Das Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung vereinfache die These zu sehr, so sein Vorwurf und bevorteile darüber hinaus die etablierten Parteien. Und so baute Björn Bergelt kurzerhand sein eigenes Online-Tool: Wahlradar.org. Mit Freunden begann er im April, Thesen auszuarbeiten. Statt nur zuzustimmen oder abzulehnen, muss der Nutzer bei jeder Frage zwischen 0 und 10 Punkte vergeben.

Während die meisten kleineren Parteien die Fragen beantworteten, bekam Bergelt von CDU, SPD, der AfD und den Grünen keine Antwort, sodass er sich aus den Wahlprogrammen dieser Parteien bedienen musste. „Ich glaube, das kann sogar objektiver sein“, sagt er. (SZ/hbe)

