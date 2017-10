Rollkunstlauf Dresdner entführen Zschopautal-Pokal Stark besetztes Starterfeld begeistert in der Waldheimer Stadtsporthalle das Publikum.

Leonie Leuschner vom Kriebsteiner Rollsportclub beim 15. Zschopautal-Pokal in Aktion. © André Braun

Insgesamt 120 Sportlerinnen und Sportler lockte der 15. Zschopautal-Pokal im Rollkunstlauf kürzlich ins mittelsächsische Waldheim. Damit war die diesjährige Auflage, die bislang am stärksten besetzte und umkämpfte, so die Vereinsvorsitzende des austragenden Kriebsteiner Rollsportclubs, Ute Müller. In verschiedenen Einzelwettbewerben, Paarlauf und Show-Darbietungen begeisterten die Teilnehmer die Wertungsrichter sowie die zahlreich erschienenen Zuschauer. Dicht gefolgt vom OSC Berlin und der LLG Luckenwalde konnte der Postsportverein Dresden den Gesamtwettbewerb für sich entscheiden.

Die 13 Starter des Kriebsteiner Rollsportclubs und vom SV Motor Hainichen vermochten in diesem Jahr nur zum Teil im Wettkampfgeschehen zu überzeugen. So belegten Eric Scharf und Marcus Ullrich in ihren Klassen jeweils den ersten Platz. Sophie Reißig, die bereits in vergangenen Wettbewerben mit vorderen Platzierungen begeisterte, krönte ihre Saisonleistung mit einem sehr guten fünften Platz. Damit gehört sie neben Annie Bonitz, Leonie Leuschner und Markus Ullrich zu den Spitzensportlern der mittelsächsischen Region. „Unsere Sportlerinnen uns Sportler haben ihr Bestes gegeben und mit viel Training gute Chancen, den nächsten Zschopautal-Pokal wieder nach Kriebstein zu holen“, sagte Ute Müller.

Ein besonderer Dank der Sportler geht an die Sponsoren und Helfer, durch die sich der Wettbewerb zum echten Saisonhighlight des Kriebethaler Vereins gestaltete. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sämtliche auswärtigen Vereine sowie Zuschauer der Vereinsvorsitzenden des KRC, Ute Müller, ein durchweg positives Feedback zukommen ließen. Nach dem Zschopautal-Pokal ist die Rollsportsaison beendet. Ausklingen wird diese für die Sportlerinnen und Sportler des KRC 1961 mit einem Herbst- und Weihnachtsfest. Aber auch danach warten noch große Herausforderungen auf Trainer und Sportler. Denn mit der Reformation des Breitensportprogramms durch den Deutschen Rollsport- und Inliner-Verband, müssen sich die Vereine ab 2018 mit veränderten Bedingungen auseinandersetzen. (DA/tfa)

