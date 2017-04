Dresdner dürfen einen Tag Tourist spielen Wie werden Hotels Tag für Tag mit Tausenden Gästen fertig? Das Geheimnis wird Samstag gelüftet.

Erstmals mit dabei: das Hotel Bellevue. © dpa

Einblicke hinter Dresdens Hotelkulissen, Führungen zu den Kulturtempeln der Stadt und jede Menge kulinarische Highlights zu Sonderpreisen: Zum dritten Tourismustag laden an diesem Sonnabend fast 60 Einrichtungen die Dresdner dorthin ein, wo sich sonst fast nur Touristen tummeln. Öffnen werden unter anderem die beiden Theater im neuen Kulturkraftwerk, der Raddampfer „PD Dresden“, die Semperoper, der Zwinger, in dem leichte, klassische Konzerte gespielt werden, sowie das Hotel Bellevue am Königsufer. „Zu DDR-Zeiten kam man nur mit Westgeld hinein“, sagt Direktor Sebastian Klink. Und nach der Wende sei das Interesse der Dresdner, mal einen Blick hineinzuwerfen, zurückgegangen. „Schade.“ Drei Führungen bietet das Haus am Sonnabend an.

Auch junge Leute, die mit dem Gedanken spielen, Koch, Kellner oder Hotelfachmann zu werden, können den Tag nutzen. Fünf Hotels werben für ihre Ausbildungsplätze. Der Tourismusverband, der den Aktionstag zum dritten Mal ausrichtet, erwartet rund 5 500 Besucher. (SZ)

Das Programm: www.dresdner-tourismustag.de

