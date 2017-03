Dresdner diskutieren blickdichte Schwimmhalle Einladung für Spanner oder Abschottung: An den Plänen für das Bad an der Freiberger Straße scheiden sich die Geister.

Die Dresdner diskutieren über die blickdichte Schwimmhalle. © Sven Ellger

Die Bäder-Gesellschaft will mit einer Folie verhindern, dass den Schwimmern von außen zugesehen werden kann. Das ist eine Reaktion auf Beschwerden. Der Artikel der SZ dazu wird in sozialen Netzen diskutiert.

„Friedrich Dachs von Katz“ gibt beispielsweise zu: „Auch ich bin da schon mal stehen geblieben, um dem Treiben in der Halle kurze Zeit zuzusehen. Bin ich deswegen ein Spanner?“ Schwimmer in Freibädern seien auch nicht besser geschützt, meint Ricarda Wahner.

„Es geht nicht darum, ob es dir gefällt, den jungen Schwimmerinnen zuzusehen, sondern es geht darum, dass es den jungen Schwimmerinnen unangenehm ist, wenn sie ungefragt von außen beäugt werden“, so Jürgen Lehmann. Die Antwort von Giulia Engel dazu: „Ihr Kommentar kann nicht wirklich ernst gemeint sein; wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wenn es den jungen Schwimmerinnen unangenehm ist, sollten diese sich in Watte packen lassen, sich im Sommer nur in geschlossenen Räumen aufhalten und vielleicht mal ihre Sportart überdenken.“

Michael Schmidt schlägt – nicht ganz ernst gemeint – eine Sichtschutzbrille für Badbesucher vor. „Die Menschheit verblödet wirklich immer mehr.“ Rolf Wittstock fragt: „Was macht man eigentlich in Freibädern? Wie kann man verhindern, dass pädophile Männer an den Badestränden dieser Welt fotografieren?“ Auf keinen Fall will Lothar Wolfram Teufel in einem Bad ohne Fenster schwimmen: „Man kann sich auch Probleme suchen, wo keine sind. Die großen Scheiben sind dazu da, dass das Sonnenlicht eindringen kann.“

Volle Unterstützung für das Verkleben erhält der Bäderbetrieb von „Halli Halgasch“: „Als Schwimmlehrer mussten wir schon Opas mit Kameras wegscheuchen. Hätten übrigens auch eure Kinder im Focus sein können ...“ Dafür bedankt sich „Sandy Ha“: „Meine Tochter ist in der Pubertät und hat über die Schule dort Schwimmunterricht, sie fühlt sich durch das Gegaffe extrem verunsichert.“ (SZ/awe)

