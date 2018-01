Dresdner Denkmale im Wandel der Zeit Der Umgang mit Denkmalen in Dresden ist eine spannende Geschichte. Dabei geht es um das Erinnern für die Zukunft.

Goldener Reiter, Moritzmonument, Luther vor der Frauenkirche: Denkmale und Monumente gehören zum Dresdner Stadtbild. Ihnen ist die 132. Ausgabe der „Dresdner Hefte“ gewidmet. Das Thema ist schon deshalb spannend, weil es dabei immer auch um die Rolle von Erinnerung für Gegenwart und Zukunft geht. Der Umgang mit Denkmalen wird vor allem in Dresden immer wieder heftig debattiert.

Der Weg vom Herrscher- zum Bürgerdenkmal ist in der Stadt gut zu sehen. Vor allem nach der Französischen Revolution und den Befreiungskriegen gegen Napoleon erhob das Bürgertum zunehmend Anspruch auf den öffentlichen Raum und wollte dort auch an Künstler, Dichter und Wissenschaftler erinnern. Denkmale von Herrschern gab es dennoch weiter. Praktisch nebeneinander entstanden die Standbilder von Carl Maria von Weber (1860), Theodor Körner (1871) Ernst Rietschel (1776) und Martin Luther (1885) sowie von König Anton (1835), Friedrich August I. (1843) und Friedrich August II. (1889). In der Kaiserzeit von 1871 bis 1918 grassierte geradezu eine Denkmalsucht.

Mit dem Ersten Weltkrieg rückte das mahnende Element in den Vordergrund. Nach 1945 schien die Zeit der Denkmale endgültig beendet. Dennoch zeigte sich, dass auch das neue Gesellschaftssystem diese Symbole liebte. Ein Beispiel dafür ist das Denkmal für die Rote Armee von 1945, das einst am Albertplatz stand. Andererseits wurden Germania-, Bismarck- und das König-Anton-Denkmal zerstört oder nicht wieder saniert. Jetzt steht das Denkmal für die Rote Armee abseits von der Innenstadt. Die SED setzte Zeichen unter anderem mit dem Lenin-Denkmal auf dem Wiener Platz, das es jetzt auch nicht mehr gibt. Die Rede ist vom doppelten Denkmalsturz.

