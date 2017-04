Dresdner Bombe kommt nach Zeithain Ein Baggerfahrer machte am Donnerstag in der Dresdner Neustadt einen gefährlichen Fund. Ein Fall für die Experten.

Am Donnerstagnachmittag wurde diese amerikanische Fliegerbombe beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Zeithain erwartet, die erst am Vormittag in Dresden gefunden worden war. © dpa

Mehr als 70 Jahre lang hatte der Blindgänger in Dresdner Erde geruht – dann ging alles ganz schnell: Schon am Donnerstagnachmittag wurde eine amerikanische Fliegerbombe beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Zeithain erwartet, die erst am Vormittag in Dresden gefunden worden war.

Gegen 9.45 Uhr hatten Arbeiter das Fünf-Zentner-Exemplar bei Baggerarbeiten in der Äußeren Neustadt freigelegt. Dort wird gerade an der Scheunenhofstraße Höhe Schönbrunnstraße gebaut. Die Arbeiter informierten sofort die Polizei. Erste Einsatzkräfte sperrten zunächst den unmittelbaren Bereich ab. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersuchten am Mittag das Fundstück. Demnach handelt es sich um eine Fliegerbombe amerikanischer Bauart ohne Zünder.

Die Bombe wurde anschließend vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert. In Zeithain wird die Bombe nun in Scheiben zerschnitten, der Sprengstoff brennt kontrolliert ab, der Rest kann in den Schrott. Jahr für Jahr beseitigen die Experten am Rand der Gohrischheide tonnenweise Bomben und Munition aus ganz Sachsen und darüber hinaus. (SZ/csf)

