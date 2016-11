Dresdner Bibliotheken ziehen um

Die Städtischen Bibliotheken suchen derzeit händeringend nach neuen Räumen. Bekanntes Beispiel ist die Bibliothek in der Südvorstadt, für die bereits seit Langem größere Räume gesucht werden. Doch auch im Dresdner Norden hat Bibliothekschef Arend Flemming einige Umzüge auf der Agenda.

So ist geplant, dass die Bühlauer Bibliothek zwischen 2017 und 2019 umzieht. Hier werden Räume mit mindestens 200 Quadratmetern benötigt, gefunden sind diese bislang noch nicht. Auch für die Pappritzer Bibliothek ist Flemming noch auf der Suche. Hier geht es darum, die Ausleihstelle auch für ältere Menschen und Behinderte zugänglich zu machen.

Deutlich konkreter sind die Pläne hingegen in Langebrück. Der Umzug der Bibliothek in das Bürgerhaus in der Weißiger Straße ist bereits für kommendes Frühjahr geplant. Die Räume werden derzeit umgebaut. Rund 73 000 Euro soll der komplette Umzug kosten. (SZ/sag)

zur Startseite