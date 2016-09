Dresdner bekommen Preis der Deutschen Bahn

Für Probleme bei der Personalplanung hat eine Dresdner Firma die Lösung. Mit ihrem Programm PersoPlanSim schafft es die Saxony Media Solutions GmbH jetzt sogar aufs Siegertreppchen.

Bei einem von der Deutschen Bahn ausgelobten Innovationswettbewerb landete sie auf dem ersten Platz. Seit Sommer 2015 lief der Wettbewerb. Im Februar präsentierte die Firma ihre Idee vor einer Jury und zeigte dort, wie die Einsatzplanung von Bahnmitarbeitern dadurch verbessert werden kann. Das System ermöglicht unter anderem die Verwaltung und den Tausch von Schichten. Dabei wird insbesondere der Fokus auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter gelegt, die nun ihre Schichten selbst mitbestimmen können.

Neben den Dresdnern starteten in der Kategorie Kleinunternehmen und Startups über 100 Konkurrenten in den Wettbewerb. Auf der InnoTrans in Berlin, der weltweit größten Messe für Schienenfahrzeugtechnik, erhielt das Team nun den mit 50 000 Euro dotierten Titel „Deutsche Bahn Innovationsprodukt“. (jam)

zur Startseite