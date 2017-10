Dresdens Zentrum wird zur Sperrzone 7 500 Sportler laufen am Sonntag durch das Zentrum. Viele Straßen werden wegen des Dresden-Marathons gesperrt.

Wie im vergangenen Jahr laufen die Teilnehmer des Dresden-Marathons auch in diesem Jahr über die Waldschlößchenbrücke.

Die Dresdner Innenstadt gehört am Sonntag den Läufern. Mit etwa 7 500 Sportlern aus rund 65 Ländern rechnet der Veranstalter des diesjährigen Dresden-Marathons. Die Teilnehmer und die Zuschauer werden die Straßen füllen. Den ganzen Tag lang wird es deshalb rund um den Streckenverlauf zu Straßensperrungen kommen, teilte die Stadt mit (siehe Grafik). Betroffen sind nicht nur Autos, sondern zum Teil auch Radfahrer und Fußgänger. Der Verkehr ist vor allem im Stadtzentrum und in den im Osten und Norden angrenzenden Stadtteilen eingeschränkt.







Der Marathon verläuft vom Theaterplatz über die Augustusbrücke, an der Elbe entlang und über die Waldschlößchenbrücke. Anschließend laufen die Sportler über das Käthe-Kollwitz-Ufer und zurück über die Goetheallee. Über die Fetscherstraße geht es dann zum Großen Garten. Die Strecke verläuft um den Park herum. Über die Striesener und Pillnitzer Straße geht es anschließend zurück zur Augustusbrücke.



Die kürzeren Läufe nehmen ähnliche Wege und bleiben weitestgehend innerhalb der Marathonstrecke. Am längsten gesperrt sind wegen des Laufs die Devrientstraße und das Terrassenufer zwischen Bernhard-von-Lindenau-Platz und Sachsenplatz. Beide Straßen sind von 6 bis 18Uhr blockiert, teilte die Stadt mit. Am Vormittag ist die Pieschener Allee nicht befahrbar.



Teile der Sophienstraße und der Fetscherstraße sowie der Comeniusplatz sind vom Morgen bis zum Nachmittag gesperrt. Das Käthe-Kollwitz-Ufer und die Goetheallee können von 9 bis 15Uhr nicht befahren werden. Die Waldschlößchenbrücke ist in dieser Zeit in Richtung Johannstadt gesperrt. Die Stübelallee, die Lennéstraße in Richtung Gläserner Manufaktur, die Striesener und die Pillnitzer Straße, der Fetscherplatz und die Karcherallee Richtung Strehlen sowie die Tiergartenstraße stadteinwärts sind von 9 bis 16 Uhr betroffen.



In den umliegenden Stadtteilen kommt es vor allem am Vormittag zu Einschränkungen. Die Bereiche der Inneren und Äußeren Neustadt sowie der Radeberger Vorstadt, die südlich durch die Elbe begrenzt werden, sind von 9.30 bis 11.45Uhr teilweise bis auf Höhe der Stauffenbergstraße gesperrt. Die Rothenburger, die Görlitzer und die Bautzner Straße werden dann dichtgemacht. Auch die Carolabrücke, die Große Meißner Straße, die Hainstraße, Teile der Albertstraße und des Albertplatzes sowie der Stauffenbergallee sind in dieser Zeit nicht befahrbar.



Radfahrer müssen ebenfalls Umwege einplanen: Sie können bis 16Uhr nicht durch den Großen Garten und zwischen Waldschlößchen- und Marienbrücke nicht an der Elbe entlang fahren. Auch die Augustusbrücke dürfen sie nicht passieren.

