Dresdens teuerster Baustellenzaun Auf dem Theaterplatz entsteht eine besonders dekorative Einzäunung. Die soll die hässliche Baustelle verstecken. Und Werbung machen.

Entlang des Bauzauns vor der Semperoper können Passanten jetzt dieses große Panoramabild vom Theaterplatz sehen. Und dazu etwas über die Stadt lernen. © Sven Ellger

Rund um das Baustellenlager zwischen Semperoper und Italienischem Dörfchen entsteht noch vor dem Weihnachtsfest ein Zaun – für 83 000 Euro. Der für die Sanierung der Augustusbrücke benötigte Lagerplatz soll eine rund 230 Meter lange und 2,25 Meter hohe Einzäunung mit einer Panoramaaufnahme des Theaterplatzes sowie 15 Informationstafeln erhalten.

„Auf dem repräsentativen Theaterplatz kommen täglich zahlreiche Touristen vorbei, erklärt der Geschäftsführer der Dresden Marketing, Kai Schulz. Das sei Grund genug, dem Areal ein neues Aussehen zu geben. Die Baustelle soll nicht sofort in den Blick der Gäste rücken. „Sondern darauf hinweisen, was Dresden alles zu bieten hat.“ Auf dem dekorativen Bauzaun soll auf der einen Seite der Theaterplatz bei Nacht als großes Panorama mit Hinweisen zu kulturellen und kulinarischen Einrichtungen zu sehen sein. Unter dem Motto: „Kommen Sie näher! Schauen Sie rein! Dresden entdecken“ laden die Fenster im Bauzaun ein, die dahinter liegenden Themen mit Fotos und einem kurzen Text in Deutsch und Englisch zu erkunden. Dabei geht es um Dresden-Highlights wie den Semperopernball, das Stadtfest, die Musikfestspiele, das Dixieland-Festival oder den Striezelmarkt. Aber auch Sehenswürdigkeiten wie der Neumarkt, die Frauenkirche oder der Kulturpalast werden vorgestellt. Zudem wollen die Marketing-Experten den interessierten Passanten einen Blick in zukünftige Events geben. Der Kreuzchor, der Ski-Weltcup, das Kraftwerk Mitte, die Dresdner Museen und die Bewerbung Dresdens um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 werden thematisiert. Dazu gibt es statistische Angaben über die Stadt.

Die Platten für die Tafeln bestehen aus schwarzem Aluminium und sollen im Dunkeln von Solarlampen beleuchtet werden. Bis Januar werden die einzelnen Tafeln noch montiert. Die könnten durchaus auch an anderen Stellen in der Stadt zu sehen sein. Platten und Plane sind wiederverwendbar und können nach dem Einsatz an der Augustusbrücke auch andere Stellen in der Stadt verschönern, teilt die Stadt mit. Zudem sind die Platten mit den Themen auch austauschbar.

zur Startseite

Artikelempfehlung Dresdens teuerster Baustellenzaun Rund um das Baustellenlager zwischen Semperoper und Italienischem Dörfchen entsteht noch vor dem Weihnachtsfest ein Zaun – für 83 000 Euro. Der für die Sanierung der Augustusbrücke benötigte Lagerplatz soll eine rund 230 Meter lange und 2,25 Meter hohe Einzäunung mit einer Panoramaaufnahme des Theaterplatzes sowie 15 Informationstafeln erhalten. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/dresdens-teuerster-baustellenzaun-3844211.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: