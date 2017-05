Dresdens höchstes Gerüst fällt Der Turm der Martin-Luther-Kirche ist saniert. Die Arbeiten wurden deutlich teurer, als gedacht.

Noch ist der Blick auf die Martin-Luther-Kirche nicht ganz frei. Freitag sollen die Arbeiten aber beendet sein. Dann gibt es ein Konzert und der Turm wird geöffnet. © René Meinig

Über 60 Tonnen Stahlträger und 5 000 Quadratmeter Fassadengerüst – Dresdens höchstes Geländer fällt. Nur noch wenige Meter wird der Turm der Martin-Luther-Kirche umragt. Ein gutes Jahr lang war die Sicht auf das Gotteshaus versperrt. Nun ist die Sanierung abgeschlossen. Die Arbeiten am Kirchturm hielten die Gemeinde in mehrfacher Hinsicht auf Trab.

Die Vorbereitungen: Sanierung des bröckelnden Turms ließ auf sich warten

Die Vorgeschichte der Turmsanierung ist weit länger als die eigentlichen Arbeiten. Bereits 2011 schrillten bei Kirchenvorstand Christoph Hahn die Alarmglocken. Im damaligen Winter fror die Uhr ein und blieb stehen. „Der Turm wurde jahrzehntelang nicht angefasst“, sagt der Vorstand. Also gab es die ersten Treffen mit Baupflegern. Und auch die ersten Schätzungen der Baukosten: rund eine Million Euro. Eine Summe, die die Gemeinde in 10, 20 Jahren nicht zusammenbekommen hätte. Doch nach jahrelangem Nachhaken gab es Fördermittel von Bund und Land, Ende 2015 schwirrten zunächst Drohnen um das Bauwerk und lieferten Bilder für die Planung. 2016 begann die Sanierung. Höchste Zeit. Denn der Turm bröckelte, Teile fielen ab.

Die Arbeiten: Turm und Bibliothek wurden erneuert, Uhr schlägt nun öfter

Für Baupflegerin Gudrun Schneider war vor allem das über 80 Meter hohe Gerüst etwas Besonderes. „Eine geeignete Firma für den Aufbau zu finden, war schwer.“ Von April bis Juli 2016 wurde es aufgestellt. Dann konnten die Bauleute ihrer Arbeit nachgehen: Schadhafte Sandsteinplatten wurden ausgetauscht, Bleiglasfenster aufgearbeitet. Auch die Notenbibliothek im ersten Stock wurde bei der Gelegenheit ausgebaut. Dort lagern derzeit 38 000 Einzelnoten. Bald kommen Werke aus der Dreikönigskirche dazu. Nach deren Sanierung gibt es dort keinen Platz mehr. Deshalb hat sich die Gemeinde Kirchspiel Dresden-Neustadt, zu der beide Gotteshäuser gehören, für ein zentrales Lager entschieden. Glocken und Turmuhr wurden saniert. Letztere schlägt nun im Viertelstundentakt – für manchen ein Ärgernis, für andere ein Grund zu Freude. „Es hat tatsächlich ein Anwohner angerufen und sich bedankt, dass die Uhr wieder schlägt. Seitdem gehe seine Tochter wieder pünktlich in die Schule“, sagt der Kirchenvorstand.

Der Fund: Turmkassette konnte geborgen und neu befüllt werden

Während der einjährigen Bauzeit machten die Handwerker auch eine ungewöhnliche Entdeckung. In der Kirchturmspitze fanden sie eine Zeitkapsel. Im August 2016 wurde sie geöffnet. Darin befanden sich Dokumente aus der Erbauungszeit der Kirche. Die Gemeinde hat nun aktuelle Zeitzeugnisse hineingelegt. Neben Zeitungen gibt es darin eine Münzsammlung und Berichte von Gemeinde-Mitarbeitern.

Die Kosten: Arbeiten waren deutlich teurer als geplant, noch fehlt Geld

Wie bei vielen Bauprojekten haute auch bei der Martin-Luther-Kirche die erste Kalkulation der Kosten nicht wirklich hin. Aus einer Million Euro wurden 1,7. Zwar musste die Gemeinde nur 250 000 Euro beisteuern. Auch die sind aber noch nicht zusammen, die Gemeinde muss weiter Spenden sammeln. Allein eine zusätzliche Verkleidung aus Blech am Gerüst kostete 10 000 Euro. Die war wegen ungewöhnlicher Besucher notwendig.

Die (illegalen) Besucher: Angetrunkene Kletterer und Tiere erobern den Turm

Neustädter wurden von der Baustelle nachts oft wach gehalten. Schuld waren nicht die Bauleute, sondern Angetrunkene, die den Turm erklommen. Pfarrer Eckehard Möller erinnert sich noch an zwei Damen in Stöckelschuhen, die er zusammen mit Polizeibeamten an der Hand herunterführen musste. Weitaus weniger störend sind die Turmfalken, die sich schon vor Baubeginn in der Spitze niedergelassen haben. Für die tierischen Bewohner wurde nun ein Nistkasten gebaut.

Die Eröffnung: Am Freitag ist der Turm offen, wann ist noch ungewiss

Die Besucher am Freitag werden diesen wohl nicht sehen. Denn sie gelangen nur bis zur Aussichtsplattform auf 44 Metern Höhe. „Auch von dort bietet sich aber schon ein außergewöhnlicher Blick“, schwärmt Kirchenvorstand Hahn und wirbt so für die Einweihung des Turms am Freitagabend. Ab 20 Uhr gibt es ein Festkonzert. Von 18 bis 23 Uhr ist der Turm geöffnet. Das war auch vor der Sanierung an diversen Freitagabenden in den Sommermonaten so. Und es soll auch dieses Jahr so sein. Allerdings regeln Ehrenamtliche den Zugang. Weil es an Freiwilligen mangelt, ist aber noch unklar, wie regelmäßig sich der Ausblick für Besucher bietet.

