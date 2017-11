Dresdens größte Disco bleibt zu Ein Wasserschaden legte den Musikpark vor über einem Jahr lahm. Seine Türen werden sich nicht mehr öffnen. Der Betreiber sieht keinen anderen Weg.

Große Werbebanner an den Schaufenstern weisen darauf hin: Die Schließung des Musikparks ist nicht mehr nur vorübergehend. Die Türen zu Dresdens größter Diskothek am Wiener Platz werden sich nicht mehr öffnen. Das teilt Musikpark-Sprecher Peter Dyroff mit. Diese Entscheidung habe man gefällt, um einen langwierigen Gerichtsstreit zu vermeiden. Dabei fing alles mit einem scheinbar harmlosen Starkregen im Juni 2016 an.

Der hinterließ zwar reichlich Schäden. Von einem großen Problem ging damals trotzdem niemand aus. Die vierwöchige Sommerpause des Clubs sollte für die Reparaturen genutzt werden. Wiedereröffnung war am 4. August geplant. Zwar war ein Bautrupp vor Ort. Aus dem Saisonauftakt wurde dennoch nichts. Die Wände seien nass gewesen, Schimmel entstanden. Gesundheitsgefährdend und den Besuchern nicht zumutbar, entschied Musikpark-Chef Patrick Geis und verkündete die Schließung auf unbestimmte Zeit. Der Vermieter war schon damals anderer Meinung. Eine Wiedereröffnung wäre problemlos möglich gewesen, meint TLG-Sprecher Christoph Wilhelm. Die Berliner Immobilienfirma hatte das Objekt am Hauptbahnhof erst im Februar 2016 übernommen.

Fläche soll wieder vermietet werden

„Leider konnte zwischen den Klageparteien kein anderer Kompromiss als eine Mietvertragsbeendigung gefunden werden. Zu groß lagen die Interessen beider auseinander“, sagt Musikpark-Sprecher Dyroff. Chef Geis ergänzt: „Die Abwägung zwischen finanziellem Risiko und Wirtschaftlichkeit sowie die voraussichtlich langwierige gerichtliche Auseinandersetzung haben uns zu diesem traurigen Entschluss kommen lassen. Wir haben den Musikpark daher geräumt und die Mietfläche an die TLG zurückgegeben.“

Das Unternehmen ließ eine Anfrage der Sächsischen Zeitung am Donnerstag unbeantwortet. Die Firma bietet das Objekt bereits auf seiner Internetseite an. Von einer rund 460 Quadratmeter großen Gewerbefläche in gepflegtem Zustand ist dort die Rede. Allerdings heißt es auf der Homepage auch, dass ein Innenausbau nach Wünschen des neuen Mieters möglich sei. Wann dieser einziehen kann, sei Verhandlungssache. Dass der Musikpark an einem anderen Ort in Dresden öffnet, scheint indes unwahrscheinlich.

