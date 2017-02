Dresdens geheimes Händler-Paradies Im Ortsamt Pieschen gibt es besonders viele Geschäfte – vom kleinen Laden bis zur Kette. Bald kommen weitere dazu.

Im Elbepark gehen täglich zwischen 60 000 und 70 000 Menschen einkaufen. Der Dresdner Nord-Westen hat aber noch viel mehr für einen Bummel zu bieten. © René Meinig

Dass die meisten Läden in der Altstadt und der Neustadt angesiedelt sind, ist kein Geheimnis. Der dritte Platz dürfte da für die meisten schon eine größere Überraschung sein: Denn dort landet das Ortsamt Pieschen. Vom kleinen Geschäft, das seit Jahrzehnten in Familienhand ist, bis zur Mode-Kette im Elbepark ist alles dabei.

611 Einzelhändler zählt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden für das Ortsamt. „ In Pieschen befinden sich damit rund zwölf Prozent der 5 000 Dresdner Geschäfte“, sagt Lars Fiehler, Pressesprecher der IHK Dresden. „Damit gehört das Ortsamt zu den stark belegten Bereichen.“ Zum Vergleich: In der Altstadt sind es zwar 913 und in der Neustadt sogar 923. Doch in anderen Ortsämtern liegen die Zahlen deutlich darunter. So gibt es in Blasewitz 577, in Cotta 478 und in Leuben gerade einmal 278 Einzelhändler. Und bald gibt es in Pieschen Zuwachs.

„Der Standort Elbepark ist für Pieschen zweifelsohne herauszuheben“, sagt der IHK-Sprecher. Rund 29 Prozent aller Pieschener Händler haben sich in einem der größten Dresdner Einkaufszentren niedergelassen. Wegen der Lage an der A 4 ist es auch bei Kunden aus dem Umland und aus Tschechien beliebt. Das führt allerdings auch regelmäßig zu einem Verkehrschaos. Zuletzt, als die Höffner-Filiale nach einer umbaubedingten Pause am 27. Dezember wieder ihre Türen öffnete. Dazu kamen an diesem Tag noch Kunden, die das Früh-Shopping bei Media Markt ausnutzten, sowie das alljährliche Umtauschgeschäft. Das bescherte dem Elbepark einen Ansturm wie seit Jahren nicht mehr: Allein am 27. Dezember kauften 62 000 Kunden ein. Das waren im Vergleich zum Vorjahr etwa zehn Prozent mehr.

Richtige Konkurrenz bekommt der Elbepark auch mit der im Bau befindlichen Markuspassage nicht. Zwischen Leipziger und Bürgerstraße sollen nämlich gerade einmal elf Läden entstehen. Denn der Komplex wird hauptsächlich zum Wohnen genutzt: In den oberen Etagen der vier Neubauten entstehen 114 Apartments. Kürzlich wurde Richtfest gefeiert, im Oktober soll der Bau fertig sein. Wer dann in die Gewerbeflächen im Erdgeschoss einzieht, ist noch unklar. Neben Geschäften des täglichen Bedarfs wünschen sich die Investoren Claus Fiebiger und Thomas Porstein vor allem kleinere Läden, wie sie bereits im weiteren Umkreis zu finden sind.

So zum Beispiel auf der Oschatzer Straße: Ein Nähkabinett, eine Damenboutique, ein Eisenwarenhandel oder ein An- und Verkauf – die Vielfalt ist dort groß. Dabei ist die Oschatzer Straße bei Weitem nicht mehr so belebt wie noch zu DDR-Zeiten. Damals galt sie als Prachtmeile, auf die nicht nur die Dresdner zum Einkaufen fuhren. Heute stehen allerdings viele Läden leer. Aufschwung gibt es vor allem im gastronomischen Bereich: So haben im vergangenen Jahr an der Ecke Oschatzer/Bürgerstraße gleich zwei neue Kneipen eröffnet – das „&Rausch“ und der „Jess Pub“. Noch in diesem Jahr soll es zudem im Café Gemüsetorte an der Ecke zur Konkordienstraße Kuchen und herzhafte Snacks geben. Neben den Neulingen beherbergt die Oschatzer Straße auch den ältesten Einzelhandelsbetrieb Pieschens: Der Eisenwarenladen an der Ecke zur Leipziger Straße wurde bereits 1906 eröffnet. Seit 2007 wird er von Lolita Kliemann geführt. Sie ist mittlerweile die vierte Besitzerin.

Der neuste Händler-Zuwachs hat sich hingegen für eine Fläche auf der Leipziger Straße entschieden. Erst Ende Oktober hat dort ein Küchenstudio eröffnet. Vorher befand sich in den Räumen auf Höhe der Torgauer Straße eine Videothek. Die musste allerdings wegen mangelnder Kundschaft schließen. Auch anderen Händlern fällt das Geschäft an der Magistrale, die fünf Stadtteile miteinander verbindet, schwer. Auch auf der Leipziger Straße stehen deshalb viele Gewerbeflächen leer.

Besonders prekär sei die Lage rund um das Goldene Lamm, teilt das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden mit. Ursachen für Geschäftsaufgaben seien unter anderem die hochwasserbedingten Schäden in den Jahren 2002 und 2013 gewesen. Außerdem hätten die Händler auch unter dem Ausbau der Leipziger Straße gelitten, weil die Geschäfte während der Bauzeit nur schwer zugänglich waren. Für etwas Auftrieb hat hingegen die Eröffnung des Straßenbahnhofs Mickten gesorgt. So machen die Läden an der Magistrale immer noch einen großen Teil des Pieschener Einzelhandels aus. 141 Geschäfte gibt es dort derzeit. Das sind rund 23 Prozent. Und auch ein Händler-Paradies hat eben Schattenseiten.

