Dresdens erster Geisterbus Zum ersten Mal testen die Dresdner Verkehrsbetriebe einen Bus, der selbst entscheidet, wohin er fährt. Und gegen wen. Es wurde sogar jemand vor den Bus geworfen. Tote gab es aber nicht.

Am Dienstag fuhr zum ersten Mal ein Elektro-Bus ohne Fahrer durch Dresden. Hier steht er an der Haltestelle „Zukunft testen“ auf dem Betriebshof der DVB in Trachenberge. © SZ

Kein Fahrer, kein Lenkrad, kein Tank. Ziemlich viel kein für einen Bus. Umso erstaunlicher, dass er trotzdem fährt. Um 11 Uhr startete auf dem Betriebsbahnhof Trachenberge in Dresden am Dienstagvormittag die erste Tour eines Elektro-Busses, der ohne Fahrer unterwegs ist – eine gemeinsame Aktion der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). 200 Meter weit führte die Probetour über den Betriebsbahnhof Trachenberge, an einer eigens bedruckten Haltestelle namens „Einsteigen und Zukunft testen“ konnten die Passagiere zusteigen.

15 Menschen passen auf elf Sitz- und vier Stehplätzen in den Kleinbus. 4,75 Meter ist er lang, 2,11 Meter breit. Mit einem Tempo von 25 Kilometern pro Stunde erinnert er nicht nur optisch an ein Insekt. Der Bus mit dem Modellnamen Navya Arma DL4 wurde von dem Technologieunternehmen Trapeze produziert und bereitgestellt. Der europäische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Schweiz.

„ Beim Thema Autonomes Fahren arbeiten wir in der Branche eng zusammen und suchen die Kooperation mit Wissenschaft und Forschung. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die neue Technologie das heutige ÖPNV-Angebot sinnvoll erweitern kann“, sagte Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO.

Das Maskottchen lebt noch

So gut der Testlauf auch funktionierte, allzu bald werden die Dresdner Busfahrer ihre Jobs nicht verlieren. Längst vor Europa wird der fahrerlose Bus sich wohl in Asien durchsetzen. Dort scheint die Begeisterung für die Technologie noch größer zu sein, als die Bedenken angesichts Ethik und Sicherheit.

Dabei versichert das Unternehmen, dass die Reaktionszeit des Busses schneller sei, als die eines jeden Menschen. Die Stereokamera an der Fahrzeugfront erkennt Verkehrsschilder, Ampeln oder mögliche Hindernisse auf dem Weg.

Zwei 360-Grad-Laser und sechs 180-Grad-Laser erfassen Standort und Umgebung. Sie passen ständig auf, dass es zu keiner Kollision kommt. Falls sich der Bus unerwarteten Hindernissen oder Fußgängern nähert, stoppt er. Um die neugierigen Zuschauer davon überzeugen, flog sogar ein Mensch vor den Bus. Nun gut,ein Maskottchen. Aber trotzdem: Er hielt an, das Maskottchen blieb unversehrt.

Der Fahrweg wird per GPS eingemessen und dann kontrolliert abgefahren. Trotzdem auftretende Abweichungen in der Distanz korrigiert ein integrierter Wegstreckenzähler in Kombination mit dem Tacho. Ganz schön viel Technik, aber ebenso sieht unserer Zukunft wohl aus.

Nicht Montags bei denen, die es behaupten, dafür aber diesen Dienstag könnte gelten: Dresden zeigt, wie es geht – irgendwann einmal. (szo/fak)

Klein, elektrisch und ohne Busfahrer: Auf dem Gelände der @DVBAG ist heute "die 1. autonom fahrende Buslinie" von #Dresden unterwegs pic.twitter.com/XhlaPI7K98 — Verkehrsmuseum DD (@Verkehrsmuseum) September 5, 2017

