Dresdens ältester Klub feiert Geburtstag

Das Downtown wird 25 Jahre alt und ist damit Dresdens ältester durchgängig betriebener Klub. Die Disko auf der Katharinenstraße 11 bis 13 feiert das Vierteljahrhundert an diesem Freitag und Sonnabend – natürlich mit Musik. An beiden Abenden spielen Livebands. Am Freitag sind „2limited“ zu Gast, Sonnabend kann den Klängen von „Pete&Kloppenburg“ gelauscht werden. Außerdem legen verschiedene DJs auf, es wird ein Buffet aufgebaut, und in der Zockerlounge ist für Spielspaß gesorgt. Einlass ist jeweils ab 22 Uhr. (SZ/sh)

