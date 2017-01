Dresdens ältester Kanal entdeckt

zurück Bild 1 von 2 weiter Hinab in die Unterwelt. Kanalchef Frank Männig steigt am Theaterplatz in den Schacht, der zu Dresdens ältestem intakten Kanal führt. Bisher ging die Stadtentwässerung davon aus, dass er 1871 gebaut wurde. © Peter Hilbert Hinab in die Unterwelt. Kanalchef Frank Männig steigt am Theaterplatz in den Schacht, der zu Dresdens ältestem intakten Kanal führt. Bisher ging die Stadtentwässerung davon aus, dass er 1871 gebaut wurde.

Abteilungsleiter Frank Männig bei der Inspektion des Kanals.

Die alten Italiener haben offenbar nicht nur beim Bau der Hofkirche Wertarbeit in Dresden geleistet. Das hat Frank Männig jetzt herausgefunden. Er leitet bei der Stadtentwässerung den Betrieb des Dresdner Kanalnetzes. Das ist knapp 1 800 Kilometer lang. Bisher ging der 56-Jährige davon aus, dass die 1812 gebaute Wallgrabenschleuse der älteste noch heute betriebene Teil davon ist. Sie führt vom Rathaus über den Pirnaischen Platz bis zum Rathenauplatz. Doch unter dem Theaterplatz gibt es ein noch genutztes kleines Kanalnetz, das älter ist.

Nach Männigs Recherchen wurde es zwischen 1739 und 1755 angelegt, als auch die Hofkirche gebaut wurde. Deren italienischer Architekt Gaetano Chiaveri hatte dafür Handwerker und Künstler aus seinem Heimatland nach Dresden geholt. Auf dem heutigen Theaterplatz errichteten sie nach dem Prinzip der Dombauhütten zahlreiche kleine Häuschen. Im Volksmund wurde der kleine Stadtteil mit seinen Werkstätten, Unterkünften und Schenken bald Italienisches Dörfchen genannt. „Diese italienischen Handwerker haben offenbar den Kanal mit gebaut“, sagt Männig. Für die damalige Zeit liegt der aus Sandsteinquadern errichtete Kanal mit drei Metern sehr tief. Die Hauptröhre ist 1,40 Meter hoch, die Querkanäle 50 Zentimeter.

Kanalanschluss für altes Opernhaus

In den Plänen der Stadtentwässerung war für das kleine, etwa 200 Meter lange Kanalsystem das Baujahr 1871 ausgewiesen. Einer seiner Kanalarbeiter hatte Männig jedoch erzählt, dass es deutlich älter sein muss. Sein Forscherdrang war geweckt. „Da hatte ich mich intensiv damit befasst“, nennt der Abwasserfachmann den Ursprung. Er schaute sich alte Stadtpläne an und stellte fest, dass die Kanäle nicht zur Bebauung des Theaterplatzes im späten 19. Jahrhundert passten. Sehr wohl jedoch zur Struktur des Italienischen Dörfchens und des Morettischen Opernhauses, das daneben stand. Von dort wurde also offenbar das Abwasser durch diese Kanäle abgeleitet. Alte Stadtkarten und Ansichten würden das belegen. In die zeichnete Männig den Verlauf der Kanäle (siehe Grafik).

„100-prozentig kann ich es zwar nicht beweisen, dass der Kanal damals gebaut wurde. Die Kanalstruktur passt aber genau zur damaligen Bebauung des Platzes“, erklärt der Experte. Als er das bis Ende vergangenen Jahres herausgefunden hatte, folgten weitere Schritte. Am Theaterplatz rollten ein Saug- und Spül- sowie ein TV-Inspektionsfahrzeug an. Mit einem Druck von 140 Bar reinigten die Spezialisten der Stadtentwässerung mit ihrem Hochdruck-Wasserschlauch zuerst den barocken Kanal und saugten den Schmutz ab. „Dabei mussten größere Ablagerungen beseitigt werden“, berichtet Männig.

Er wollte vor allem wissen, ob der alte Kanal noch weiter unter der Sempergalerie in den Zwinger führt. Doch nach acht Metern war Schluss, da die Röhre zugeschüttet ist. Dies und der gesamte Zustand des Systems konnte ermittelt werden, als das Inspektionsteam den fahrbaren Kamerawagen einsetzte. Der erfasst im Lichte von LED-Leuchten jede Ecke. An den Bildschirmen im Inspektionsfahrzeug konnten sich die Fachleute ein Bild davon machen.

Ob der zugeschüttete Querkanal Richtung Zwinger weiterführt, weiß Männig allerdings nicht. Die Kanäle unter dem Theaterplatz seien – trotz ihres Alter von etwa 270 Jahren – überwiegend gut erhalten. Die Stadtentwässerung plant kleinere Instandsetzungen. So müssen eine gerissene Deckenplatte und Fugen ausgebessert sowie einige Steine ersetzt werden. Durch den Kanal fließt Regenwasser vom Theaterplatz ins zentrale Netz. Die Sandsteinröhre schließt an den Hauptkanal an, der unter der Gasse zwischen Hofkirche und Schloss verläuft. Eine Besonderheit in Dresden sind auch die mit 74 Zentimetern enorm großen gusseisernen Schachtdeckel. „Solche haben wir sonst nirgends in Dresden“, erklärt Männig.

Allerdings schließt er nicht aus, dass es noch ältere intakte Kanäle in Dresden gibt. Schließlich hat das Dresdner Abwassersystem eine lange Geschichte. So entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen am Altmarkt zwischen 1995 und 1997 Rinnensysteme aus dem 12. Jahrhundert, durch die vermutlich Regenwasser abgeleitet wurde. Noch heute gebe es Auslässe im Bereich der Elbe, die uralt sind. Diese kurzen Stücke wurden beim Ausbau der Uferbefestigung Anfang des 19. Jahrhunderts eingebunden. Die meisten alten Kanäle verschwanden allerdings. Sie waren baufällig oder undicht, lagen zu flach oder hatten ein zu geringes Gefälle, erläutert Männig.

zur Startseite