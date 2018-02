Dresdener Straße halbseitig dicht Nächste Woche brauchen Autofahrer wieder gute Nerven auf der wichtigen Straße nach Dresden. Aber nur einen Tag lang.

Eine Ampel regelt ab nächster Woche auf der Dresdener Straße in Radeberg den Verkehr. © Uwe Soeder

Radeberg. Mit dem Thema Stau kennen sich die Autofahrer in Radeberg ja aus dem Vorjahr noch bestens aus. Von Frühjahr bis Herbst war die Bierstadt ja quasi Dauergast im Verkehrsfunk, wenn es darum ging, dass nichts mehr ging. Erst war die Oberstraße wegen Bauarbeiten gesperrt, dann die Badstraße – und zu allem Überfluss buddelte das Landesamt für Straßenbau im Sommer auch noch zeitgleich an so gut wie allen Umgehungsstraßen … „Endlich mal Großstadtflair auf Radebergs Straßen“, frotzelten die Autofahrer dann im Dauerstau sarkastisch.

Ampel regelt den Verkehr

Am nächsten Donnerstag brauchen die zahlreichen Berufspendler in und aus Richtung Dresden jedenfalls mal wieder gute Nerven in der Bierstadt. Denn im Bereich der Kreuzung Dresdener Straße/Heidestraße an der Tankstelle muss die Dresdener Straße halbseitig gesperrt werden. „Eine Ampelanlage wird hier dann den Verkehr regeln“, sagt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Auf längere Wartezeiten dürften sich die Autofahrer also schon mal vorsichtshalber einstellen müssen; denn auch ohne Ampel geht es ja mitunter morgens ziemlich zäh durch die Heide in Richtung Dresden. „Aber das Ganze wird nur einen Tag dauern“, kann der Stadtsprecher die gute Nachricht dann gleich hinterherschieben. Am Donnerstagabend wird die Ampel also wieder weg sein.

Grund für die Sperrung sind dabei Reparaturarbeiten an einer defekten Leitung der Straßenbeleuchtung. „Um die Leitung reparieren zu können, muss ein Teil der Straße aufgebaggert werden“, beschreibt Jürgen Wähnert.

zur Startseite