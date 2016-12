Dresden zwischen Angst und Anteilnahme Nach dem Anschlag in Berlin werden in Dresden zur Absicherung der Weihnachtsmärkte weitere Betonblöcke aufgebaut. Wird auch die Silvesterparty auf dem Theaterplatz mit Nizza-Sperren abgeriegelt?

Mit Kerzen haben Dresdner am Mittwochabend auf dem Striezelmarkt den Opfern von Berlin gedacht.

Die Lichter auf dem Striezelmarkt wurden ausgeschaltet. Fünf Minuten herrschte Stille auf dem Altmarkt.

Der Altmarkt wird seit Dienstag durch Betonblöcke begrenzt. Diese sollen verhindern, dass schwere Fahrzeuge unkontrolliert auf den Platz fahren können.

Die Lichter auf der Striezelmarktfichte sind erloschen, die Lautsprecher verstummt. Für fünf Minuten herrscht Stille auf Dresdens größtem Weihnachtsmarkt. Auch auf der Hauptstraße, der Prager Straße, dem Postplatz, am Taschenberg und auf dem Neumarkt ist es am Mittwochabend finsterer und ruhiger als sonst. Händler und Besucher gedenken der Opfer des Berliner Anschlags, die am Montag ebenfalls nur über einen Weihnachtsmarkt bummeln wollten.

Am Tag zwei nach dem mutmaßlichen Terrorakt sind die Sicherheitsmaßnahmen in Dresden noch einmal verschärft worden. Am Neumarkt sind ebenso weitere Betonblöcke aufgebaut worden wie am Albertplatz vor der Hauptstraße und am Hotel „Lilienstein“ vor der Prager Straße. Sie sollen Autos und Laster daran hindern, ungebremst auf die Weihnachtsmärkte zu fahren. „Überall dort, wo es sinnvoll und logistisch möglich ist, will die Stadt Dresden ihre Weihnachtsmärkte und die für Freitag geplante weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche mit Betonelementen schützen“, teilte das Rathaus mit. Insgesamt sind 33 zusätzliche Poller aufgestellt worden.

Auf dem Striezelmarkt sind die Befürchtungen vor einem neuen Anschlag am Mittwoch zu spüren gewesen. „Die Besucherzahlen sind nicht brutal eingeknickt, aber wir merken es schon“, sagte Alexander Siebecke, der mit seiner Agentur das künstlerische Programm auf dem Markt organisiert. An einem normalen Wochentag würden rund 40 000 Besucher kommen, freitags sind es meist um die 90 000 und an den Wochenenden bis zu 130 000 Gäste. Schätzungen für die letzten beiden Tage kann Siebecke nicht abgeben.

Festgelände weiträumig abgesperrt

Zu den Dresdnern, die sich von einem Besuch des Striezelmarktes nicht abhalten lassen wollen, gehört Victoria Eichner. Allerdings hat sie ihre Silvesterpläne überdacht. „Wir wollten auf dem Theaterplatz feiern“, sagt die Dresdnerin. Den Jahreswechsel wird sie aus Furcht vor einem Anschlag nun zu Hause verbringen.

Vor der Semperoper wird auch dieses Jahr Dresdens größte Silvesterparty stattfinden. Höhere Sicherheitsvorkehrungen planen die Veranstalter derzeit aber nicht. Nächste Woche soll es ein Treffen mit der Polizei geben. Dann wird festgelegt, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr das Sicherheitspersonal aufgestockt“, sagt Sprecherin Claudia Volkner. „Mit Betonblöcken fangen wir nicht an.“

Die Polizei sei am ganzen Abend präsent, das Festgelände werde bereits weiträumig abgesperrt. So ist die Augustusbrücke am Silvesterabend nicht befahrbar. Außerdem gilt Knaller- und Glasflaschenverbot. Taschen und Rucksäcke werden am Einlass kontrolliert, auch auf Waffen. „Wir möchten alle Gäste bitten, gleich ganz auf Rucksäcke und Taschen zu verzichten“, so Volkner.

Absagen habe es bislang nicht gegeben. Die Tickets könnten aber auch nicht zurückgegeben werden. „Vielleicht wird es einen kurzen Knick beim Vorverkauf geben, das müssen wir sehen“, so Volkner. Im vergangenen Jahr feierten rund 13 000 Menschen auf dem Theaterplatz ins neue Jahr. Die Dresdner Polizei wollte sich zum Sicherheitskonzept für die Party am Mittwoch nicht äußern. Dafür sei es noch zu zeitig, sagte ein Sprecher der SZ.

Auch der Dresdner Weihnachtszirkus wird nicht aufrüsten. „Wir werden aufgrund der Ereignisse von Berlin keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen zusätzlich zu den Maßnahmen treffen, die ohnehin im Konzept verankert sind“, sagt Sprecherin Sabine Mutschke. So übernehme ein Wachdienst auch in den Nachtstunden regelmäßige Kontrollgänge, um den Schutz der Besucher, der Artisten, der Tierlehrer und der Tiere selbst zu gewährleisten.

Die Polizei spricht von einer abstrakten Gefährdungslage in Dresden. Konkrete Hinweise auf einen Anschlag gibt es demnach nicht. Seit Beginn der Weihnachtsmärkte stehen schnelle Eingreifgruppen mit besonderer Schutzausrüstung und Maschinenpistolen bereit. Vorm Schwibbogen des Striezelmarktes haben Passanten am Mitwoch Kerzen auf den Fußweg gestellt, um den Opfern von Berlin zu gedenken. In der Kreuzkirche fand am Abend eine Andacht statt, zu der auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) kommen wollte.

