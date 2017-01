Dresden wird schwitzen! Auch wenn der Winter Dresden gerade fest im Griff hat, treibt es Klimaforschern beim Blick auf die Frischluftwerte den Schweiß auf die Stirn. Ihre Prognose: Hitzeperioden werden in den nächsten Jahren zunehmen und zum Gesundheitsrisiko. Die Stadt reagiert bereits.

Es wird wärmer in der sächsischen Landeshauptstadt. Die Wissenschaftler rechnen in den nächsten Jahren mit spürbaren Folgen für alle Einwohner. © Tobias Hoeflich

Nach dem trüben Sommer mag man es kaum glauben. Doch das vergangene Jahr war viel zu warm. Diesmal lag die Temperatur in Dresden 1,4 Grad über dem langjährigen Durchschnitt, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vor allem im Zentrum mussten die Leute schwitzen. Dort sind gleich 25 Tage gezählt worden, an denen das Thermometer über 30 Grad im Schatten kletterte. In Klotzsche waren es nur sechs. Schon 2015 war mit 2,5 Grad mehr kein normales Jahr. Alles scheint in die Vorhersagen der Klimaforscher zu passen. Es wird wärmer in der sächsischen Landeshauptstadt. Die Wissenschaftler rechnen in den nächsten Jahren mit spürbaren Folgen für alle Einwohner.

Dresdens Frischluftkarte

>> Grafik in einer größeren Ansicht anzeigen

zur Startseite