Dresden verliert wichtige Messe Noch ein Rückschlag für den Halbleiter-Standort Sachsen: Die Experten der Branche freuen sich jetzt auf München.

Dresdens Vorzeigebranche muss endgültig auf ihren Branchentreffpunkt in der Heimat verzichten: Sechsmal hat die Fachmesse Semicon Europa in Dresden stattgefunden, doch nun zieht sie nach München. Der Branchenverband Semi Europe als Veranstalter teilte am Dienstag mit, die Messe werde gemeinsam mit den etablierten Fachmessen Electronica und Productronica stattfinden. Für die nächsten fünf Jahre stehe das schon fest.

Damit verliert nicht nur der Branchenverband Silicon Saxony einen regelmäßigen Höhepunkt, auch die Messe Dresden hat im Herbst leere Flächen. Von 2009 bis 2013 fand die Semicon Europa immer im Oktober in Dresden statt. Dann entschieden sich die Veranstalter für einen jährlichen Wechsel zwischen Dresden und der französischen Stadt Grenoble. Dort gibt es ebenfalls Mikrochipfabriken, und für deren große Lieferanten sind diese Messen ein Muss. Zu ihnen gehört der Chemnitzer Lasermaschinenbauer 3D-Micromac AG. Sprecherin Nandy Gebhardt sagte der SZ, der Wegzug sei zwar „schade für Dresden und das kleine, exklusive Messegelände“.

Doch die Münchner Messen seien etabliert und könnten die Semicon vielleicht voranbringen. In Dresden sei ein Schwerpunkt wie Plastic Electronics zuletzt kaum noch aufgefallen. Der Dresdner Software-Spezialist Systema bedauert den Wegzug ebenfalls, sieht aber laut Sprecher Eckhard Friedrich auch eine Aufwertung der Fachmesse am neuen Standort München.

Die beiden Münchner Messen haben laut Branchenverband Silicon Saxony bis zu 40 000 Besucher, während die Semicon Europa in Dresden und Grenoble nicht mehr als 7 000 erreichte. Verbandschef Heinz Martin Esser sagte, der Umzug erhöhe die „Sichtbarkeit“ der sächsischen Firmen und schaffe Zugang zu neuen Kunden.

