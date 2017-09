Dresden verliert die Nervenschlacht Mit einem Treffer Vorsprung entscheidet der Radeberger SV das Duell beim HSV Dresdenam Ende noch knapp für sich.

Handball-Verbandsliga Männer. Jan Schulz vom Radeberger SV fiel am Sonnabend ein Stein vom Herzen: „Endlich ein Sieg auf der Gamigstraße“, sagte Schulz, der zum 29:28 (11:13)-Auswärtserfolg selbst sechs Treffer beisteuerte. „Nach jahrelangen Versuchen gelang es unserer ersten Männermannschaft, die zwei Punkte mitzunehmen. Im letzten Jahr mussten wir uns noch mit 27:28 geschlagen geben.“ Damit bleiben die Bierstädter auch im dritten Pflichtspiel in dieser Saison erfolgreich.

Dabei schien das Pendel im Laufe der Partie in Richtung Dresden zu schwingen, doch die Radeberger kämpften verbissen bis zum Schluss und erzielten eine Sekunde vor dem Ende den Siegtreffer. Grenzenloser Jubel bei den RSV-Spielern und den zahlreich mitgereisten Fans war die Folge. Dabei hätte es auch ganz anders kommen können. Die Landeshauptstädter begannen mit einer offensiven 3:3-Deckung, die den Gästen viel Laufbereitschaft abverlangte. Die Radeberger lösten die Aufgabe jedoch weitestgehend gut und kamen auf Rechtsaußen durch Stein zu zahlreichen Toren.

Der RSV konnte sich bis auf 10:5 absetzen, ehe Heimtrainer Salm nach 20 Minuten eine Auszeit nahm. Die Dresdner agierten fortan defensiver und die Radeberger schienen ihrer Laufarbeit etwas Tribut zu zollen. Einige Fehler im RSV-Angriff brachten die Dresdner wieder auf 10:8 heran, worauf wiederum Coach Mathias Gnädig seine erste Auszeit anmeldete. Bis zur Pause änderte sich aber nicht mehr viel am Abstand. Mit 13:11 ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit konnten die Dresdner zunächst ausgleichen (13:13) und der RSV wieder vorlegen (15:17). Schließlich gelang den Hausherren sogar die Führung (21:19). In dieser Phase zog Trainer Gnädig wieder die grüne Karte, um seine Mannschaft aufzurütteln, denn die Radeberger agierten im Rückraum oftmals zu behäbig im Angriff. Nach 50 Spielminuten fiel wieder der Ausgleich (24:24). In der Schlussphase standen nach Zeitstrafen über sieben Minuten lang nur fünf RSV-Feldspieler auf dem Parkett. Dennoch gelang Freudenberg der Siegtreffer. (sch)

Radeberg spielte mit: Schmidt, Wierick; Richter (n.e.), Sieberth (n.e.), Schulz (6), Gerstenhauer (4/1), Ziegenbalg (n.e.), Freudenberg (1), Münnich (2), Fährmann (3), Stein (10), Kempe (1), Holtz und Rudow (2).

