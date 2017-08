Dresden steigt in Touristen-Gunst Warum sie kommen, weiß niemand so genau. Die vielen Kongresse, Feste und Kulturereignisse sollen sie angelockt haben.

Besucher-Gruppen spazieren durch den Dresdner Zwinger. © Youssef Safwan

Nach zwei vergleichsweise schwachen Jahren kehren die Touristen nach Dresden zurück. Wie die Dresden Stadtmarketing GmbH am Freitag mitteilte, stieg die Zahl der Gästeankünfte im ersten Halbjahr verglichen mit den ersten sechs Monaten 2016 um 5,8 Prozent auf fast 950 500. Die rund 1,91 Millionen Übernachtungen – ein Plus von 3,5 Prozent – seien gar das beste erste Halbjahr überhaupt.

„Das kam etwas überraschend“, räumte Stadtmarketing-Chefin Bettina Bunge ein. Sie habe mit diesem Wachstum so nicht gerechnet. Mit einem Plus von mehr als zehn Prozent fiel den Angaben zufolge die Steigerung bei den ausländischen Gästen besonders deutlich aus. Vor allem bei denen aus Russland, wo rund 22 100 Touristen gezählt wurden. Das entsprach einer Steigerung von mehr als 41 Prozent. „Wir haben Russland nie aufgegeben“, sieht sich Bunge bestätigt. „Die lieben unsere Kunst- und Kulturstadt.“ Vermutlich habe aber auch die Stabilisierung des Rubel-Kurses zu dem Ergebnis beigetragen. „Sie haben wieder mehr Geld in der Tasche. “

Die meisten Übernachtungen ausländischer Gäste konnten die USA (35 582), die Schweiz (31 156) und Österreich (29 0011) verbuchen. Die Amerikaner fühlten sich hier wieder sicherer, sagte Bunge. Allerdings lasse ein steigender Euro-Kurs zum Dollar eine schwierige Entwicklung erwarten. Auf Platz sechs kam mit 20 300 Besuchern China – ein Plus von 9,7 Prozent. Für die Gäste aus Fernost war Dresden aber offensichtlich mehr ein Zwischenstopp, denn sie blieben im Schnitt nur 1,2 Nächte. Zum Vergleich: Die Russen blieben 2,2 Nächte. Die Brexit-Entscheidung und die Abwertung des britischen Pfundes haben die Reiselust der Briten offenbar gedämpft. Deren Übernachtungen in der Stadt seien um 12,4 Prozent zurückgegangen, hieß es.

Wieder mehr Gäste kamen aber auch aus dem Inland nach Dresden. Die fast 758 500 Besucher entsprachen einer Steigerung von 4,6 Prozent. Etwa 80 Prozent aller Gäste-Übernachtungen gehen auf das Konto von Inlandsgästen.

Bunge führt die Steigerung unter anderem auf die vielen Kongresse zurück, die in den vergangenen Monaten in der Stadt stattfanden, wie den Deutschen Kunsthistorikertag mit 4 000 und die Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft mit 4 700 Gästen. Hinzugekommen seien Ereignisse wie die Wiedereröffnung des Kulturpalastes, der Semperopernball, die Musikfestspiele oder auch das Internationale Dixieland-Jazz-Festival.

Zudem ist es laut Bunge mit den Investitionen renommierter Unternehmen wie Bosch, Globalfoundries und Philip Morris gelungen, wieder ein besseres Bild von der Stadt zu zeichnen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren viele Negativschlagzeilen. Wir haben um unseren guten Ruf kämpfen müssen.“

Nach dem guten Ergebnis der ersten sechs Monate erwartet Bunge auch im zweiten Halbjahr gute Zahlen. Da habe es ebenso viele Ereignisse gegeben wie etwa die Konzerte renommierter Künstler bei den Filmnächten am Elbufer, das Dresdner Stadtfest oder die ersten Harley Days. Zudem stehe im Dezember der Striezelmarkt auf dem Programm. Einer Sonderkampagne soll vor allem den Tourismus in den Wintermonaten weiter ankurbeln.

Für weiterhin gute Zahlen will Bunge das Kongressgeschäft noch ausbauen. Der Anteil der Geschäftsreisenden von etwa 36 Prozent sei noch ausbaufähig, sagte sie. Zudem sei der Ski-Langlaufweltcup im Januar eine Chance. Er falle in eine Zeit mit allgemein wenig Gästeübernachtungen. „Wir erwarten Medienwirkung in Ländern, in denen Dresden bisher nicht so bekannt war.“ Sie hoffe, dass der Weltcup auch in den folgenden Jahren Station mache.

Im nächsten Jahr wird Dresden zudem vom 6. bis 8. Mai Gastgeber für den von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) veranstalteten 44. Germany Travel Mart, die wichtigste Einkaufsveranstaltung der deutschen Tourismusbranche. Dazu werden nach DZT-Angaben rund 360 Tourismus-Einkäufer aus mehr als 40 Ländern erwartet. Laut Bunge will sich Dresden auch dort gut präsentieren.

