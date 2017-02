Dresden soll eine Gernika-Straße bekommen Seit 2012 setzen sich die Grünen dafür ein, dass eine Straße nach dem Kriegsschauplatz in Spanien benannt wird.

Noch ist es keine beschlossene Sache, doch die Chancen stehen gut. Kürzlich hat sich der Altstädter Ortsbeirat dafür ausgesprochen, dass eine kleine Straße im Stadtzentrum nach der spanischen Stadt Gernika benannt werden soll. Bis auf wenige Ausnahmen folgte der Stadtrat, der die endgültige Entscheidung trifft, bislang meist den Namensvorschlägen der Ortsbeiräte. Für die Dresdner Grünen war es ein langer Weg. Bereits 2012 hatte die Fraktion einen Antrag zur Neubenennung eines Straßenabschnittes im Stadtzentrum erarbeitet. Der Vorschlag: das Teilstück der Schweriner Straße zwischen Postplatz und Hertha-Lindner-Straße. Allerdings gab es dagegen Vorbehalte, weil es für ansässige Bürogemeinschaften eine neue Anschrift bedeutet hätte. Deshalb hatte sich der Ortsbeirat im März vergangenen Jahres dafür ausgesprochen, dass der Name für eine künftige Straße genutzt werden könnte.

Derzeit werden am Postplatz neue Häuser gebaut. Für die bessere Erschließung des Gebietes entsteht dort eine neue Straße. Konkret geht es um das Stück zwischen Malergässchen und Schweriner Straße. Eigentlich hatte die Stadt geplant, das Malergässchen an dieser Stelle fortzuführen, sagt Ortsamtsleiter André Barth. Das sei aber nicht zwingend notwendig. Deshalb nutzten die Grünen nun erneut die Chance und warfen ihren Vorschlag ins Rennen. Mit Erfolg. Allerdings gab es keine einstimmige Entscheidung im Ortsbeirat. Für Diskussion sorgte letztlich die Schreibweise. Die Grünen hatten Guernica vorgeschlagen – mit Blick auf das berühmte Gemälde von Pablo Picasso. Noch am Tag des Bombenangriffs auf die baskische Stadt Gernika – es war der 26. April 1937 – begann der spanische Maler mit seinem Werk, das er im Juni fertigstellte. Das Bild ist eine Reaktion auf den Angriff der deutschen Legion Condor und der italienischen Corpo-Truppe Volontarie, bei dem Hunderte Menschen starben. Damals trug die Stadt den kastilischen Namen Guernica. Heute hat sich die baskische Schreibweise Gernika durchgesetzt. Um Irritationen bei Dresdnern und Besuchern zu vermeiden, soll ein Schild an der neuen Straße diesen Zusammenhang erklären. Wann genau das Straßenschild aufgestellt wird, ist derzeit noch unklar. Dafür ist der Investor verantwortlich, der das Areal am Postplatz bebaut.

