Dresden präsentiert sich als digitaler Leitstandort Auf der Hannover Messe dreht sich Ende April alles um Industrie 4.0 und das Internet der Dinge – da haben die Sachsen viel zu bieten.

Fahrerassistenzsysteme in Autos, intelligente medizinische Implantate und moderne Sicherheitstechnik sind ohne sogenannte „Smart Systems“ nicht möglich. Das sind „intelligente“ Geräte und Systeme, die über integrierte Sensoren Daten aus der Umgebung erfassen, diese mittels Software und Elektronik eigenständig verarbeiten und auf ein Signal reagieren.

Dresdner Unternehmen und Forschungseinrichtungen bilden zusammen eine vollständige Wertschöpfungskette für die Entwicklung und Produktion solcher „Smart Systems“ ab. Der Standort Dresden verfügt also über entscheidende Erfolgsfaktoren, um das Internet der Dinge (Internet of Things, kurz IoT) voranzubringen.

Das will die Landeshauptstadt auf der Hannover Messe vom 24. bis zum 28. April herausstellen. Denn das Leitthema der weltgrößten Industriemesse ist in diesem Jahr die Wertschöpfung durch digitalisierte Geschäfts- und Produktionsprozesse.

„Keine andere Region in Europa vereint eine solch umfassende Technologiekompetenz, um industriespezifische ’Internet der Dinge‘-Lösungen zu realisieren“, betonte Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, am Dienstag. Unter anderem konzentriere sich in Dresden wichtiges Know-how in den Bereichen Halbleiterforschung, Chipherstellung, Software für Halbleiter, Automatisierungslösungen und den neuen 5G-Mobilfunkstandard. IoT-Anwender weltweit kämen an Dresden nicht vorbei, so Franke. Einen Schub für die Branche soll das geplante Innovationszentrum zur Industrie-Digitalisierung – der „Smart Systems Hub“ mit dem Schwerpunkt Internet der Dinge bringen.

In Hannover sind insgesamt 122 Aussteller aus Sachsen vertreten, darunter 43 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Dresden. Auf den zwei sächsischen Gemeinschaftsständen der Industrie- und Handelskammer Chemnitz präsentieren sich 31 Aussteller aus der Region. Weitere Schwerpunkte des Dresdner Messeauftritts sind noch 3-D-Druck und die dazu notwendigen Werkstoffe.

zur Startseite