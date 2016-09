Dresden öffnet die Magic City Kurz vor Beginn der großen Street-Art-Schau sprühen und pinseln 40 Künstler an einer Stadt, wie es sie noch nie gab.

Die Pop-Art-Bilder des US-Amerikaners Tristan Eaton sind in Großstädten in aller Welt zu bewundern. © SZ

Ein bisschen beleidigt kann die Telefonzelle schon sein. Wer braucht sie denn noch? Immerhin darf sie zusammen mit Gullydeckeln, Mülleimern und Trafokästen Stadt spielen. Sie haben in der Magic City ihren Auftritt als Statisten neben all den Kreativen. Vereint ergeben sie eine urbane Landschaft, komprimiert auf 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Jens Besser bohrt eine Schraube in seine Sprühdose. Graffiti-Künstler dürfen das. „Mir ist wichtig, dass bei der Arbeit der Fußboden dreckig wird“, sagt der 34-Jährige und lenkt das schwarze Inferno auf die Wand, an der er gerade mit Hochdruck arbeitet. Wie seinen Kollegen bleiben ihm nur noch wenige Stunden, bis die Street-Art-Schau im Kulturquartier Zeitenströmung am 1. Oktober öffnet. Dann sollen ihre großformatigen Graffiti und Installationen fertig und die Stadt lebendig sein.

Die Künstlerin MadC ist eine der ersten im Ziel. „Sie hat 14 Stunden am Tag an ihrem Werk gearbeitet“, sagt der Ausstellungsdesigner Tobias Kunz. Statt das Wandbild aus 54 000 Sprühköpfen lange zu erläutern, weicht er einer Hebebühne aus, die langsam auf ihn zurollt. Ein riesiger Ventilator versperrt den Weg und weiß-rotes Absperrband warnt vor Fehltritten. Das hier ist eine riesige Baustelle in bunt.

Vor wenigen Stunden ist ein Boot angekommen. Es bringt Ruinen in die heile Welt. Geschickt hat es das iranische Künstler-Duo Icy & Sot. Eigentlich wollten die beiden Wahl-New-Yorker nach Dresden kommen. „Aber sie haben Probleme mit dem Visum. Deshalb schalten wir eine Video-Konferenz und sprechen mit ihnen ab, wie ihre Installation aufgebaut und präsentiert werden soll“, erzählt Tobias Kunz. Vorsichtig umgeht er ein sonderbares Kinderkarussell. Die polnische Künstlerin Olek ist dabei, wollige Gondeln aufzubauen. Auf dem zentralen Platz der City wird sich eine komplett eingehäkelte Reitschule drehen.

Kunst aus Geisterhand

Aus dem Viertel von Ori Carino und Benjamin Armas klingen kratzende Geräusche. Die Künstler zerlegen Ziegel, die sie in ihrer Stadt New York eingesammelt haben, in kleine schmale Blöcke und bauen daraus Miniaturfassaden. Sie erinnern an Straßenzüge in Manhattan, wo Ori aufgewachsen ist und förmlich zum Künstler geboren wurde. Benjamin stammt aus Venezuela und studierte Architektur. Die beiden verbinden architektonische Elemente mit Graffitikunst. Street-Art, Magic-Art. Was genau ist das? Mit Erklärungen halten sich die Stadtentwickler zurück. „Die Ausstellung soll vor allem unterhalten, neugierig machen, die Kreativität fördern“, sagt Tobias Kunz. Kunstformen, die sich vom Laien unbemerkt, im Verborgenen entfalten, wie durch Geisterhand entstehen und wieder vergehen, werden begreifbar. Im Schmelztiegel Magic City lebt Wand an Wand, was sich im echten Leben selten begegnet: Künstler, die im Stadtbild agieren und solche, die sonst auf Festivals und bei Performances kreieren, wie zum Beispiel die Vertreter der sogenannten Magic-Art, effektvolle Installationen, die überraschen, unterhalten und die Naturwissenschaften auf den Plan rufen.

Während die einen häkeln und die anderen mauern, demoliert Jens Besser planvoll die nächste Sprühdose. Dieses Mal mit einer dickeren Schraube. Der Fußboden vor seinem Graffiti-Bild ist schön schmutzig. Mit spitzem Werkzeug ritzt der Dresdner Street-Art-Künstler feine Linien in die noch feuchte Farbe. Einmal mehr wird klar: Hier sind keine jungen Wilden am Werk. Chefdesigner Tobias Kunz sagt es so: „Die Street-Art ist erwachsen geworden.“

zur Startseite