Dresden-Marathon sorgt für Millionen-Umsätze Am Sonntag steht der Klassiker bevor. Und nicht nur die knapp 8 000 Teilnehmer freuen sich.

Peter Eckstein gibt die Richtung vor, und die Läufer folgen. © lutz hentschel

Baum pflanzen, Haus bauen, Sohn zeugen: Das sind die drei Dinge, die angeblich ein Mann in seinem Leben tun muss. Nummer vier könnte dann vermutlich Autokauf oder vielleicht auch Heirat sein. Fest steht in jedem Fall der fünfte Platz der in einer Umfrage am häufigsten genannten Lebensziele, übrigens von Frauen und Männern gleichermaßen formuliert: Marathon laufen. Diese 42,195 Kilometer sind offenkundig immer noch Mythos und sportliche Herausforderung in einem. Das erklärt, warum der Klassiker gefühlt immer und überall gelaufen wird.

Jedes Wochenende gibt es einige Möglichkeiten – und übers Jahr verteilt allein 190 in Deutschland. Dass Dresden als heimliche Laufhauptstadt mit dem Stadt- sowie dem Oberelbe-Marathon dabei gleich doppelt vertreten ist, verwundert kaum. Erstaunlich ist vielmehr, was so ein Lauf-Wochenende bringt, also rein finanziell.

Eine entsprechende Rechnung haben die Organisatoren des an diesem Sonntag zum 18. Mal stattfindenden Dresden-Marathons aufgemacht. Demnach ergibt sich ein sogenannter Kaufkraftzufluss von rund 4,7 Millionen Euro, meint der Kölner Sportsoziologe Hans Stollenwerk. Für das Organisationsteam um Rennleiter Peter Eckstein hat er mittels einer Teilnehmerbefragung herausgefunden, dass fast die Hälfte der knapp 8 000 Läufer einen Anreiseweg von mehr als 300 Kilometer hat, deshalb viele ein ganzes Wochenende in Dresden verbringen und das durchschnittlich mit 1,9 Begleitpersonen. Wer in diesem Zusammenhang von Marathontourismus spricht, liegt genau richtig.

„Vor der Haustür kann man jederzeit laufen. Da viele Läufer aber das Erlebnis des Besonderen suchen, planen sie jährlich mindestens eine Reise mit ihrem Hobby“, sagt Eckstein, verweist noch einmal auf die 4,7 Millionen Euro und nennt auf dieser Grundlage eine weitere imposante Zahl: 946 000 Euro. So hoch, betont er, fallen die Steuermehreinnahmen für die Stadt durch den Dresden-Marathon aus. Auch an diesem Sonntag wieder.

Das freut auch Eckstein, am meisten jedoch den Finanzbürgermeister.

