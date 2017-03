Dresden macht sich frühlingsschön Die Gärtner schreiten zur Tat. Über 120 000 Blumen werden in den nächsten Wochen in allen Farben erblühen.

Blau statt grau, gelb statt verwelkt: Dresden putzt sich für den Frühling heraus. Ab Mittwoch werden schon einmal die Pflanzkübel vorm Rathaus mit bunten Blumen bestückt. Die 40 über die Stadt verteilten Großbeete sind ab Montag an der Reihe. Rund 83 000 Frühjahrsblüher und 42 600 Zwiebeln wollen die Gärtner in die Erde bringen. Darunter sind 35 verschiedene Tulpen-, neun Hyazinthen- und zwölf Narzissensorten. Auch Stiefmütterchen, Tausendschönchen, Vergissmeinnicht-Tag, Kaiserkronen, Anemonen und Traubenhyazinthen sollen die Stadt in den nächsten Wochen zum Leuchten bringen, teilt das Rathaus mit.

Etwa 29 000 Euro gibt die Stadt für die Frühjahrspflanzung aus. Die Zwiebelgewächse werden in der städtischen Gärtnerei an der Bodenbacher Straße angezogen. Andere Pflanzen kommen aus privaten Gärtnereien in Dresden, Weinböhla und Schenkendorf in Brandenburg. Bis Ende des Monats werden die Gärtner in Dresden zu tun haben.

Zur Jahreszeit gehört der Frühjahrsputz: „Gerade nach dem Winter, wo unschöne Ecken wieder auftauchen, braucht es das Mittun von Vereinen, Schulen und Bürgern“, sagte Roman Greim von Verein City Management Dresden. „Gemeinsam reinigen wir unsere Stadt und bringen sie wieder richtig zum Glänzen“, heißt es im Aufruf für die am 1. April beginnende Aktionswoche „Sauber ist schöner“. Höhepunkt: die Elbwiesenreinigung am 8. April zwischen Cotta und Zschieren. Dabei werden auf 30 Kilometern entlang des Flusses Unrat und Schwemmgut eingesammelt. 2016 füllten etwa 1 200 Beteiligte etwa 2 300 Müllsäcke. (SZ/sr, mit dpa)

