Dresden – London – Dresden

Marius Mickunas (r.) ist seit April Transcampus-Student am King's College in London. Die Dresdener Medizinstudenten Anica Kurzbach und Philipp Gardemann könnten seinem Beispiel folgen.

Wenn es auf medizinischem Gebiet schwierig wird, greift Stefan R. Bornstein zu einem Trick. Er erklärt es mit Fußball. „Das ist so, als würden Sie Bayern München und Real Madrid zu einer Mannschaft machen.“ So ähnlich sollen sich Außenstehende die Arbeit vorstellen, die seit zwei Jahren zwischen Dresden und London passiert. Im März 2015 startete die offizielle Kooperation zwischen der TU Dresden und dem King‘s College in London. Der neu gegründete Transcampus ist europaweit der erste Campus zweier Universitäten in unterschiedlichen Ländern. Er soll die besten Wissenschaftler zusammenbringen.

Heute ist Bornstein nicht nur Professor an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Er ist außerdem Transcampus-Dekan. Mit seinem Gebiet, der Medizin, fing vor zwei Jahren alles an. Die Idee damals: Gemeinsam mit den Londonern forschen, um Synergien besser nutzen zu können. „Anfangs konnte sich das keiner so richtig vorstellen“, erinnert sich Bornstein. Doch heute gibt es acht Transcampus-Professoren in der Medizin, die an beiden Universitäten arbeiten und wichtige wissenschaftliche Projekte voranbringen.

Nicht nur die Lehrenden haben nun einen Blick auf Dresden und London. Marius Mickunas ist seit April Transcampus-Student. Der gebürtige Litauer lebt schon seit einiger Zeit in Großbritannien und freut sich nun auch auf die Einblicke in Deutschland. „Die TU Dresden ist gerade bei den Technologien zur Erforschung der einzelnen Zelle führend“, sagt der Medizinstudent. Bei Besuchen in Sachsen will er in den kommenden Jahren bei verschiedenen Experimenten dazulernen. Am Ende bekommt er ein Zertifikat beider Universitäten. „Das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, warum ich mich für diese Ausbildung entschieden habe“, erklärt er. „Aber es schadet im Berufsleben später sicherlich nicht.“

Viele andere wollen mitmachen

Die nächste Generation der Transcampus-Studenten steht schon bereit. Anica Kurzbach und Philipp Gardemann von der

TU Dresden waren gerade bei ihrem ersten wissenschaftlichen Treffen in London dabei. Sie werden in den nächsten Monaten an einem Transcampus-Forschungsprojekt in Dresden mitarbeiten. Vielleicht entscheiden sie sich später für eine Bewerbung um einen Platz als Transcampus-Studenten. „Es ist eine gute Möglichkeit, mal eine andere Forschungskultur kennenzulernen“, beschreibt Gardemann.

Demnächst könnten auch Studenten anderer Fachrichtungen in den Genuss einer Ausbildung zwischen Dresden und London kommen. Transcampus soll wachsen. Ingenieur-, Natur- und Geisteswissenschaften wollen in Zukunft ebenso gemeinsam forschen wie die Kollegen im Bereich Medizin und Biotechnologie. Das hat Vorteile. Auch, weil sich die Universitäten so auf verschiedenen Wegen um Fördergelder für Projekte bemühen können. „Aber es ist mehr als nur eine Beutegemeinschaft“, sagt Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden. Vielmehr wäre so ein intensiverer Austausch möglich, entstünden auch neue Perspektiven. „Letztlich gibt es keine nachhaltige Zukunft ohne Wissenschaft.“ Gerade in Zeiten, in denen auch ungeprüfte Fakten durch soziale Netzwerke geistern, könnten Forschung und Wissenschaft mit ihrer Arbeit Unwahrheiten entlarven.

Das Modell Dresden-London könnte in den nächsten Jahren noch größere Bedeutung kommen. Dann nämlich, wenn durch den Brexit, den Ausstieg Großbritanniens aus der EU, Veränderungen auf die Beziehungen zwischen Forschungseinrichtungen dies- und jenseits des Ärmelkanals zukommen. „Mit Transcampus haben wir einen Weg gefunden, der auch ohne EU-Strukturen funktioniert“, sagt Bornstein. Kann sein, dass sich andere Universitäten ein Beispiel daran nehmen. „Wissenschaft funktioniert nur international. Wir müssen eben eigene Wege finden, um fragliche politische Entscheidungen zu umgehen.“

