Dresden kämpft gegen Besucherschwund

Da die Touristenzahlen in der Stadt seit einer Weile sinken, will das Dresden-Marketing (DMG) das künftig ändern. Vergangene Woche präsentierte die DMG Dresden auf der Ferienmesse in Wien. Derzeit wird auf der Urlaubsmesse in Stuttgart geklappert. Insgesamt reisen die Werber quasi um die Welt, zeigen sich bei 20 Messen und Präsentationen. Das sei ein zentrales Mittel, um für die Stadt zu werben, so die DMG.

Die Mitarbeiter besuchen Reiseveranstalter und Agenturen in 25 Städten und elf Ländern in diesem Jahr. „Wir spüren aus dem Inland weiterhin die Folgen eines angeschlagenen Images und seit dem Sommer auch die Sicherheitsbedenken der Ausländer im Hinblick auf Europareisen“, so DMG-Chefin Bettina Bunge. Die Zahl der Besucher ist im Jahr 2015 um etwa drei Prozent zum Vorjahr gesunken. Für 2016 liegen bisher nur die Zahlen von Januar bis Oktober vor: Demnach ging die Zahl der Übernachtungen um weitere 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. (SZ/awe)

