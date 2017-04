Dresden ist Kino-Hochburg

Leinwand statt Glotze: Rund 1,64 Millionen Gäste zählten die 18 Dresdner Kinos im vergangenen Jahr. Das sind zwar elf Prozent weniger Besucher als 2015, wie die Filmförderungsanstalt mitteilt. Trotzdem gehört die sächsische Landeshauptstadt zu den deutschen Kino-Hochburgen.

Bei den Städten zwischen 500 000 und 600 000 Einwohnern wurden nur in Nürnberg mehr Cineasten gezählt. Leipzig kam gerade einmal auf 1,22 Millionen Zuschauer. Selbst Frankfurt am Main, das eine gute Schippe mehr Einwohner hat, schaffte nur 1,58 Millionen Besucher. Die schlechte Nachricht: In allen großen deutschen Städten sanken die Gästezahlen und damit auch die Umsätze der Kinobetreiber. In Dresden verdienten sie im vergangenen Jahr 12,8 Millionen Euro. Ein Ticket kostete im Schnitt 7,84 Euro – vier Cent mehr als ein Jahr zuvor.

Zum Vergleich: 1997 gingen noch rund 1,8 Millionen Menschen in die Dresdner Kinos. Im Schnitt besuchte damals jeder Dresdner viermal im Jahr einen der großen Filmtempel. Heute sind es nur drei Besuche. (SZ/sr)

