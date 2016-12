Dresden ist die heimliche Bio-Hauptstadt Jeder vierte Dresdner kauft regelmäßig ökologisch korrekt erzeugte Lebensmittel. Geschäfte und Märkte gibt es dafür viele. Doch können hiesige Landwirte die große Nachfrage nach Bio-Produkten überhaupt bedienen?

Ökologisch korrekt erzeugte Lebensmittel sind in Dresden sehr gefragt.

Biofleisch ist gefragt in Dresden. Landwirt Bernhard Probst aus Podemus kann nur noch 6,5 Prozent der Nachfrage mit eigenen Tieren abdecken.

Großer Bahnhof für den Biobahnhof. Erst vergangene Woche konnten die Brüder Bernhardt und Gerhard Probst ihre neuste Filiale in Klotzsche eröffnen. Damit bewirtschaftet das Vorwerk Podemus insgesamt sieben Bioläden in Dresden. Und Probsts sind nur ein Anbieter von vielen.

Auf rund 22 000 Dresdner kommt ein Biomarkt. Mit diesem Verhältnis liegt die Landeshauptstadt bundesweit ziemlich weit vorn. In Berlin, wo der Biolebensmittelmarkt boomt, steht ein Markt für rund 40 000 Einwohner zur Verfügung. Hamburg überholt Dresden jedoch locker, bietet sogar für 12 000 Einwohner einen Markt. Bei diesen Zahlen sind die Bio-Angebote der Discounter noch nicht mal mitgerechnet. „Die Dresdner legen großen Wert auf ökologisch korrekt erzeugte Lebensmittel und dabei vor allem auf die aus der unmittelbaren Region“, sagt Bernhardt Probst. Dies belegt er plastisch mit einem Apfelsaft-Beispiel. „Wir hatten jahrelang einen Saft aus Wurzen, der immer zu den Ladenhütern gehörte. Seitdem wir eigenen Saft von Streuobstwiesen aus der Umgebung anbieten, ist der weg wie nichts“, sagt der Landwirt.

Seine Entscheidung, weiter zu expandieren, hänge direkt von der Nachfrage ab. Und die ist in Dresden so groß, dass die eigenen Vorwerk-Produkte längst nicht mehr ausreichen, um seine Märkte zu bestücken. „Beim Rind- und Schweinefleisch können wir lediglich noch rund 6,5 Prozent selbst auf dem Hof erzeugen“, sagt Bernhard Probst. Den Rest bekommt er von sächsischen Bio-Landwirtschaftsbetrieben zwischen Vogtland und Zittau. Ansonsten stammen Kartoffeln, Äpfel, Aprikosen und Pfirsiche aus eigenem Anbau.

Die Podemuser Milch lässt Probst in Langebrück zu Käse verarbeiten. Demnächst soll es einen Frischmilch-Automaten auf dem Hof geben. Aber daran bastelt der Landwirt noch. „Knackpunkt ist die Hygiene. Wenn der Automat nicht gut gereinigt werden kann, wird die Milch schlecht, und der Verbraucher kommt nicht wieder“, sagt Probst.

Sorgen um künftige Lieferanten muss er sich nicht machen. Denn der sächsische Öko-Landbau hat dieses Jahr einen deutlichen Schub bekommen, wie das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft mitteilt. Die so bewirtschafteten Flächen sind um fast 6 600 Hektar gegenüber 2015 angewachsen, was eine Steigerung um fast 20 Prozent ausmacht. Eine logische Reaktion auf das Kaufverhalten. Bauern merken, dass sie mit Bioprodukten nicht nur die Bodenbelastung senken, sondern auch mehr Geld für ihre Produkte erhalten. Inzwischen kauft fast jeder vierte Deutsche regelmäßig Biolebensmittel, wie eine Studie im Auftrag des Bundesverbraucherministeriums im Januar 2016 ergab. Übrigens sind es doppelt so viele Frauen wie Männer.

Wichtigster Grund für sie, darauf zurückzugreifen, ist die regionale Herkunft, vor artgerechter Tierhaltung und möglichst wenig Schadstoffen. Am häufigsten werden übrigens Obst und Gemüse vor Eiern und Kartoffeln gekauft.

Probst beobachtet seit Langem, dass Verbraucher nicht jedes Biolebensmittel akzeptieren. „Im Winter gibt es nun mal in unseren Breiten keine Tomaten, die kommen vorwiegend aus Spanien. Und das sieht der Kunde kritisch, weil dort sehr viel Wasser für die Produktion verbraucht wird und der Transportweg lang ist“, sagt der Biolandwirt. Regional werde immer bevorzugt. „Wir kommen langsam wieder dahin, dass im Winter eben Lagergemüse gekauft wird“, sagt er.

Neben den Probsts hat auch die Verbrauchergemeinschaft kürzlich eine neue Filiale in der Johannstadt eröffnet. Sie werde gut angenommen, sagt eine Mitarbeiterin. Damit stieg die Zahl der reinen Bio-Läden in Dresden auf 28. Allerdings gibt es regelmäßig neue Anbieter, sodass diese Zahl schon wieder überholt sein kann. Künftig werden vielleicht auch weitere Hofverkäufe dazukommen, wenn die Landwirte ihre Flächen umgestellt haben.

