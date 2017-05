Dresden im Orangenfieber Die Rückkehr der Bäume in den Zwinger wird am Wochenende gefeiert. Besucher sollten aber vorsichtig sein.

Im Zwinger gibt es nun wieder Orangenbäumchen © dpa

Für frisches Obst ist der Dresdner Zwinger bislang kaum bekannt gewesen. Dabei plante August der Starke die Anlage von Anfang an als einen Garten für Zitrusbäume. Südländische Pflanzen waren damals ein Symbol für Unsterblichkeit und ewige Jugend. Mehr als 100 Jahre, nachdem die letzten Orangenbäume aus dem Zwinger verschwunden sind, werden bald wieder orange Früchte in Augusts barockem Kunstwerk wachsen. Am Dienstag sind weitere zwölf Bäume aus dem Barockgarten Großsedlitz angeliefert worden. Drei Jahre sind die 76 Bitterorangen dort aufgezogen worden. „Sie gehören in den Dresdner Zwinger“, sagt Schlösserland-Chef Christian Striefler. „Wir sind zu den historischen Wurzeln zurückgegangen.“ Der letzte Baum wird am Sonnabend mit einem Festumzug hereingetragen.

Das Festprogramm zurück 1 von 4 weiter Am Sonnabend wird die Rückkehr der Orangen gefeiert. Höhepunkt ist der Festumzug ab 14.15 Uhr mit über 100 Teilnehmern in barocken Kostümen vom Stallhof in den Zwinger. Ab 15 Uhr empfängt August der Starke den Festumzug und den letzten Orangenbaum im Zwingerhof. Für 17.45 Uhr ist der feierliche Auszug aus dem Zwinger geplant. Bereits am Vormittag - ab 11 Uhr - gibt es im Zwingerhof Kuchen und Getränke zu kaufen. Ab 12 Uhr staksen Stelzenläufer in duftenden Orangenkostümen durch den Zwinger.

Auf große Schutzmaßnahmen will das Schlösserland verzichten, trotz der unrühmlichen Vergangenheit. Im 19. Jahrhundert gingen die Dresdner sehr unflätig mit den Pflanzen um. Besucher sollen sogar in die Erde uriniert haben. Immer mehr Orangen gingen ein, Stürme taten ihr Übriges. Die Orangerie verschwand. „Ich hoffe nicht, dass dies wieder passieren wird“, sagt Striefler. „Das wäre höchst traurig.“ Er ist davon überzeugt, dass die Menschen heute vernünftiger sind. Zum Schutz vor Vandalismus wird der Zwinger ab 22 Uhr abgeschlossen. 50 Baumpaten kommen finanziell für die aufwendige Pflege auf. 26 Patenschaften werden noch vergeben.

Außerdem verbringen die Bäume nur das Sommerhalbjahr im Zwinger. Den Winter würden die Zitruspflanzen draußen wohl nicht überstehen. Ende September, Anfang Oktober kehren sie deshalb nach Großsedlitz zurück, im Mai dann wieder in den Zwinger. In Dresden hat das Schlösserland keine Winterunterkunft gefunden. Allerdings soll eine Orangerie im Großen Garten entstehen. Striefler spricht von vier, fünf Jahren, bis es so weit ist.

