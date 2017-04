Dresden hatte Deutschlands ersten Busbahnhof Auf dem Wiener Platz tummelten sich Tausende Reiselustige. Entwürfe für den nun geplanten Standort gibt es seit 1964.

Der erste Busbahnhof Deutschlands befand sich auf der Ostseite des Wiener Platzes. © Sammlung Holger Naumann

Zum Frühstück waren die Dresdner noch nicht in Prag, aber zum Mittagessen. Der Vorläufer des Fernbusses in die tschechische Hauptstadt hieß „Eilfahrt 380“ und startete 8.30 Uhr von der Ostseite des Hauptbahnhofs. 13 Uhr erreichten die Fahrgäste ihr Ziel, nachdem sie einmal in Zinnwald und einmal in Teplitz umsteigen mussten. So ist es auf einem Fahrplan von 1934 zu lesen. Tatsächlich brummte der Omnibusverkehr schon damals. Und bereits vor 87 Jahren machten sich die Verkehrsplaner Gedanken über einen Busbahnhof am Wiener Platz. Mit dem Unterschied zu heute, dass tatsächlich einer eingerichtet wurde.

Siegfried Kurze war zu DDR-Zeiten stellvertretender Technischer Direktor beim VEB Kraftverkehr und weiß, dass die Pläne für einen Busbahnhof am Wiener Platz keinesfalls neu sind. Im Gegenteil: „Dresden hatte schon einmal einen Busbahnhof, und zwar den ersten in Deutschland“, erzählt der Dresdner. Doch von vorn: Mit der Stadt Dresden vereinbart die Kraftverkehrsgesellschaft Freistaat Sachsen (KVG), die 1930 für den Busbetrieb verantwortlich ist, dass auf der Ostseite des Wiener Platzes Busse abgestellt werden dürfen. Damals befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite am Ausgang der Prager Straße noch das Kaiser-Café – ein Eckhaus mit Turmerkern sowie Elbsandstein-Fassade. Im Frühjahr 1934 schließt das Café, die Räume werden ausgebaut und für die Fahrgäste entsteht ein Warteraum, in dem sie noch eine Kleinigkeit essen können. Fürs Personal werden Diensträume eingerichtet. Für die Stadt ist das eine kleine Sensation. „Mit dieser Neuausrichtung hat Dresden einen der ersten Autobahnhöfe Deutschlands, KVG-Warte genannt, erhalten“, schreiben die Dresdner Nachrichten damals.

Der Verkehr wächst zwischen den Kriegen so rasant, dass der Platz schon bald nicht mehr reicht und ein neuer Busbahnhof am Wiener Platz gefordert wird. Zum Bau kommt es allerdings nicht mehr. Bei den Luftangriffen wird die KVG-Warte so stark beschädigt, dass das gesamte Haus später abgerissen wird. Und auch von den Omnibussen ist nur noch ein Bruchteil übrig. Von den insgesamt 460 Fahrzeugen haben 164 den Krieg überstanden. Fahrtüchtig ist der größte Teil nicht mehr. Trotz der schwierigen Verhältnisse können bereits im Herbst 1945 einzelne Linien wieder bedient werden. Am 10. September können die Dresdner nach Possendorf fahren, ein paar Tage später nach Moritzburg und im November nach Leipzig. Andere Linien müssen eingestellt werden, da es kaum Ersatzteile und Reifen gibt. Am Wiener Platz wird zunächst eine Baracke aufgestellt, in der die Fahrgäste abgefertigt werden können. Der Busbetrieb firmiert inzwischen als „VEB Kraftverkehr Dresden“.

Es dauert nicht lange, bis das Thema „Busbahnhof“ wieder in Angriff genommen wird. Diesmal jedoch von wissenschaftlicher Seite. Am TU-Lehrstuhl für Industrie und Verkehrsbau wird dazu eine Diplomarbeit vergeben. Das Ergebnis von 1964 ist nahezu identisch mit den Plänen, die die Stadt heute vorantreibt: Zwischen Budapester Straße und Hauptbahnhof sollen neun Bussteige entstehen, davor ein Kopfgebäude. Zu DDR-Zeiten wollen sich die verantwortlichen Planer aber nicht auf einen Standort festlegen. Außerdem ist unklar, woher das Geld für den Busbahnhof kommen soll. Verhandlungen zwischen dem Rat der Stadt, dem Stadtarchitekten und dem Kraftverkehr lassen bald erkennen, dass nur ein Provisorium möglich ist.

Der Wiener Platz entwickelt sich schnell zum Verkehrsknoten. 1959 hat der Kraftverkehr in Dresden 134 Busse und einen Jahresumsatz von rund 13,4 Millionen Mark. Der Dresdner spricht zwar vom Busbahnhof, doch es fehlt am Nötigsten. Im Juli 1963 ist im Sächsischen Tageblatt zu lesen: „Wer bezweifelt, dass hochsommerliche Reisezeit ist, der stelle sich nur mal kurze Zeit auf den Wiener Platz. Vor allem frühmorgens und zum Wochenende wimmelt es von Reiselustigen. Geduldig warten Fahrgäste im Freien auf ‚ihren‘ Bus, diesmal im Sonnenschein, ein andermal im Regen.“ Mit der Eröffnung eines Pavillons auf der Ostseite 1963 erhalten die Fahrgäste immerhin einen Wartebereich. Auch ein Fahrkartenschalter zieht ein. Später wird daneben ein zentraler Abfahrtsbereich für den Überlandverkehr eingerichtet.

Die Wende war auch das Ende für den Pavillon: Die Deutsche Bahn kündigte Ende 1990 den Mietvertrag. Es ist das vorläufige Aus des Dresdner Busbahnhofs. „Dass die Stadt nun wieder einen bauen will, auch an den Wiener Platz, ist ideal“, sagt Siegfried Kurze. „Hier sind Toiletten, Einkaufsmöglichkeiten, die Polizei ist nicht weit, Ersthelfer auch nicht – besser geht es kaum.“

