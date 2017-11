Dresden hat jetzt eine 3D-Minigolf-Anlage

Dresden ist um eine Freizeitattraktion reicher. Auf der Emilienstraße in Kaditz hat die erste 3-D-Minigolf-Anlage eröffnet. Dort befand sich einst die Tinten- und Stempelkissenfabrik „Barock“. Zuletzt standen die Räume leer. Auf 320 Quadratmetern sind nun 12 Bahnen entstanden. Normales Hallen-Minigolf war den Betreibern Torsten Meisel und Benjamin Venter allerdings nicht genug. Im Schwarzlicht können sich Interessierte durch sechs verschiedene dreidimensionale Fantasiewelten golfen.

Der Graffiti-Künstler Marcel Graf – besser bekannt als Costwo – hat diese gestaltet. Er ist in Erfurt geboren, wohnt aber mittlerweile in Freital. Auch in Mainz hat Graf bereits eine ähnliche Anlage gestaltet. Während es in Dresden das erste Angebot dieser Art ist, gibt es solche Hallen in vielen anderen deutschen Großstädten bereits. In der Kaditzer Halle Blackluxx können Spielzeiten online reserviert werden. Erwachsene zahlen zehn, Kinder acht Euro. (SZ/sh)

zur Startseite