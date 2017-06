Dresden hat 2 044 Wohnungen mehr In der Landeshauptstadt wird so viel gebaut wie schon lange nicht mehr.

Wo man hinblickt: Kräne. In Dresden boomt das Baugewerbe. Zum Jahresende 2016 hatte die Landeshauptstadt einen Bestand von 297 322 Wohnungen. Das sind insgesamt 2 044 Wohnungen mehr als noch im Vorjahr. Bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern war ein Anstieg von 1 508 Wohnungen festzustellen.

Insgesamt erteilte die Stadt im Vorjahr Baugenehmigungen für 1 135 Gebäude mit insgesamt 5 754 Wohnungen. Davon entfielen 82 Prozent auf den Wohnungsbau. Mit 357 Genehmigungen zum Neubau von Eigenheimen und 386 zum Umbau von Mehrfamilienhäusern dominierten diese beiden Kategorien wie bereits in den Vorjahren. 5 680 Wohnungen wurden im Jahr 2016 fertiggestellt. Dies sind acht Prozent mehr als im Vorjahr. Der größte Teil davon – 3 083 Wohnungen – waren Sanierungen. Dies war 2015 auch schon so. 2 597 Wohnungen wurden neu gebaut, deutlich mehr als in den Jahren zuvor.

Die Entwicklung in den einzelnen Ortsamtsbereichen und Ortschaften sowie in den Stadtteilen lässt sich in der Broschüre „Bauen und Wohnen 2016“ nachvollziehen. Die Publikation enthält umfangreiche Tabellen und Grafiken zur Bautätigkeit, zum Wohnungsbestand und zum Wohnungsleerstand. Im Internet steht ein Überblick als Pdf-Datei zum Download bereit. Als gebundene Broschüre kann diese für zehn Euro bei der Kommunalen Statistikstelle bestellt werden. (SZ)

