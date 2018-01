Dresden feiert rauschende Ballnacht Der 13. Semperopernball entfaltet die Kraft der Begeisterung. Statt großer Bekenntnisse gibt es ein Feuerwerk der Gefühle.

Das Feuerwerk eröffnet den 13. Semperopernball. © Alexander Prautzsch / dpa

Dresden. Wenn auf dem Theaterplatz Tausende Menschen gemeinsam feiern und in der Semperoper 2 500 Gäste den Ball erleben, dann soll kein Platz für Missgunst sein. Ein gleichgemachtes Volk will hier niemand mehr sein. Das Glück liegt in dem, was jeder aus seinem Leben macht, in der Verantwortung für sich selbst. Aber auch im fröhlichen Miteinander.

Es ist, als habe sich der Semperopernball vorgenommen, einfach nur glücklich zu sein. Fröhlich war er schon immer. Aber die gereizte Stimmung an bestimmten Wochentagen in Dresden lag in den vergangenen Jahren wie ein Schatten über der Feierlaune. Können wir beschwingt durch die Nacht tanzen, wenn Unzufriedenheit um sich greift? Hans-Joachim Frey als Kopf und Herz des Semperopernballs hat seinen Ball als Signal inszeniert.

Manchem Ballgast war das zu viel der Stellungnahme. Doch sie war auch nötig. Schließlich stand die Tendenz zu Hass und Respektlosigkeit im krassen Widerspruch zu dem, was gerade Kultur und Kunst in dieser Stadt vorleben: Internationalität, Aufgeschlossenheit, Achtung vor dem Anderen und Interesse an gegenseitiger Inspiration. Das haben der Ball-Chef und viele offizielle Gäste des Balles stets mehr oder weniger deutlich gemacht. Auch das Programm der Eröffnungsgala unterstrich diesen Anspruch. Die Künstler, Preisträger und Gäste aus vielen verschiedenen Nationen und mit unterschiedlichsten Lebenswegen ebenso.

Noch immer bahnt sich Skepsis ihre Wege durch die Dresdner Gesellschaft. Dass es der lädierte Ruf schwieriger macht, internationale Persönlichkeiten nach Dresden zu holen, drückte Frey nie so deutlich aus wie jüngst. Trotzdem nimmt er Abstand vom dauernden Positionieren. Weniger reden, lieber machen, ist seine Devise. So versuchen die Organisatoren zusammen mit ihren Gästen einen neuen Weg: Die Begeisterung für Begeisterungsfähigkeit soll ihre ganze Kraft entfalten. Lieber handeln und damit überzeugen, statt kritisieren und mahnen.

