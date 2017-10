Dresden fehlen freie Büros Viele Firmen wollen ins Zentrum. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Doch der Trend könnte nur kurzfristig sein.

Beate-Victoria Ermisch leitet die Geschäfte der Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer. Die Firma hat gerade Büros im World Trade Center bezogen. Das freut Centermanager Jürgen Rees. Freie Büros kann er nun allerdings nicht mehr bieten. © René Meinig

Wer in Dresden derzeit freie Büros sucht, hat es nicht leicht. In der Innenstadt gibt es kaum noch große Flächen, die nicht vermietet sind. Die Nachfrage ist groß. Und die Aufgabe, einen Nachmieter für freie Flächen zu finden, sehr einfach. Aktuelles Beispiel dafür ist das World Trade Center (WTC). Im Frühjahr hat die Hauptbibliothek ihre Räume in dem Einkaufs- und Gewerbestandort nahe der Innenstadt verlassen. Die Ausleihe hat nun im sanierten Kulturpalast ihren Sitz. 6 000 Quadratmeter standen mit einem Mal leer. Ein halbes Jahr zuvor schon hatte der Aldi im Erdgeschoss geschlossen.

Doch Sorgen macht sich Jürgen Rees keine. Der Centermanager hat schnell Nachmieter für die freien Flächen gefunden. Und zwar im eigenen Haus. „Viele unserer Mieter wollen sich vergrößern“, sagt er. So hat sich in der zweiten Etage die Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer (GWT) eingemietet. Der Dienstleister ist spezialisiert auf industrielle Auftragsforschung, klinische Forschung und die Unterstützung von Wissenschaftlern beim Technologietransfer. Die GWT ist eine Tochtergesellschaft der TU-Dresden-Aktiengesellschaft, die im World Trade Center bereits 4 000 Quadratmeter gemietet hat. Auch Otto Software Solutions hat die Chance genutzt, um sich im WTC zu erweitern. Seit Januar nutzt die Firma die Räume des ehemaligen Frauen-Fitness-Centers an der Rosenstraße.

Schon bald soll es einen neuen Fitnessanbieter vor Ort geben. Der will in die ehemaligen Räume der Bibliothek im ersten Stock einziehen. Die Verhandlungen dafür stünden kurz vor Vertragsabschluss, sagt Rees. Damit könnte ein Fitnesscenter nach Dresden kommen, das es hier bisher nicht gibt. Zudem ist ein Softwareunternehmen in den zweiten Stock gezogen. Die alten Aldi-Flächen sind nun ebenfalls Büros.

„Theoretisch bräuchte ich noch mehr Platz“, sagt Jürgen Rees. Der Standort ist beliebt, gut angebunden an die S- und Straßenbahnen, modern und hat zahlreiche Dienstleister am Standort. Mitarbeiter der Firmen finden zum Beispiel viele unterschiedliche Mittagsangebote. Das internationale Flair kommt durch Studenten und Wissenschaftler, die hier lernen und arbeiten. Das lockt auch neue Firmen an. Doch wer sich komplett neu im World Trade Center ansiedeln will, hat kaum eine Chance. Denn schon für die Bestandsmieter lässt sich kaum weiterer Platz finden.

Simon Cramer, Inhaber der Firma Cramer Immobilien, bestätigt die positive Entwicklung Dresdens wenn es um die Nachfrage nach Büroflächen geht. Seine Firma war im September am Kauf des Quartiers II an der Frauenkirche 13 mit noch leer stehenden Büroflächen beteiligt. „Wir sind positiv überrascht über die hohe Nachfrage“, sagt er. Das hänge sicherlich auch an der derzeit guten Konjunktur. Der Markt für Büroflächen sei jedoch konjunkturabhängiger als der für klassische Wohn- und Einzelhandelsimmobilien. Auf einen langfristigen Trend auch für Dresden will sich der Immobilienexperte deswegen nicht festlegen. Dennoch überlege er, ob auch an anderen Standorten in Dresden in neue Büroflächen investiert werden sollte. Den Stadtplanern und Wirtschaftsexperten im Rathaus würde das sicher gut gefallen.

Denn „es gibt derzeit noch einige, wenn auch nur geringe, verfügbare Büros im Stadtzentrum, die für den zukünftigen Bedarf nicht ausreichend sind“, teilt Stadtsprecherin Anke Hoffmann mit. Alternativen gibt es kaum. Noch verhandelt die Stadtverwaltung mit potenziellen Investoren, damit neue Büroflächen entstehen. Die Stadtplaner sind optimistisch. Demnach könnte sich die Büroflächensituation im Stadtzentrum erheblich verbessern, sagt Hoffmann.

Erfolg bei der Bürosuche haben Firmen nun außerhalb des Zentrums. Die Deutsche Bahn hat gerade 1 600 Quadratmeter im Komplex an der Nossener Brücke angemietet, auf zunächst zehn Jahre. Mit Option auf weitere zehn Jahre und 500 Quadratmeter. An der Zwickauer Straße baut ein Investor die alte Universelle-Maschinenfabrik zu Büros um. Hier sollen Jungunternehmen und Firmengründer arbeiten. Erste Mietverträge sind unterschrieben.

