Dresden erhält neuen Stadtpark Im größten kommunalen Park wird Platz zum Spielen, Sporteln und Gärtnern sein. 2018 starten die Bauarbeiten.

Genutzt werden die Freiflächen südlich der Nöthnitzer Straße von den Dresdnern schon jetzt. Mit Sport- und Spielplätzen sollen sie noch attraktiver werden. © Réne Meinig

Die Idee geistert schon lange über die Südhöhe. Nun nehmen die Pläne für den neuen Stadtpark oberhalb der Nöthnitzer Straße langsam Gestalt an. Schon im kommenden Jahr werden die ersten Bauarbeiten im Südpark beginnen. Er soll die Lücke in Dresdens sogenannter Parkachse zwischen dem Hohen Stein und dem Fichtepark auf der einen, sowie dem Räcknitzer und dem Beutlerpark auf der anderen Seite schließen. Im Gespräch ist dieser Park – er wird die größte kommunale Anlage sein – schon seit 1990. Lange war es still um das Projekt; zuletzt setzte sich die SPD vor zwei Jahren mit einem Antrag dafür ein.

Mittlerweile sind die Pläne konkret, sogar die Dresdner selbst durften dabei ein Wörtchen mitreden. Deren Wünsche sind vielfältig und reichen von Sportplätzen für Ballspiele und Bogenschießen über Grillecken und Mountainbike-Strecken bis hin zu Urban Gardening. Hinter diesem englischen Begriff verbirgt sich eine Art Gemeinschaftsgarten, der von verschiedenen Menschen bewirtschaftet wird, als Ersatz für den fehlenden Garten am Wohnhaus. Was genau davon umgesetzt wird, ist vom Geld abhängig, sagt Ines Pochert vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (ASA). Für die Planungen und den ersten Bauabschnitt stehen 220 000 Euro zur Verfügung. Dabei entstehen im kommenden Jahr zunächst ein Spielplatz – dafür gibt es in diesem Gebiet besonders großen Bedarf – und ein Aussichtspunkt.

Fest steht schon jetzt: Der Südpark soll eine naturnahe Anlage sein. Es bleibt Platz für Streuobstwiesen und Äcker, die auch weiterhin von Landwirten bewirtschaftet werden. Im bewaldeten Teil im Westen soll der Wildwuchs verschwinden, Haupt- und Nebenwege werden angelegt, an den steilen Böschungen entstehen Treppen, auch ein barrierefreier Zugang ist geplant.

Noch ist die Stadt aber damit beschäftigt, weitere Flächen anzukaufen. Begrenzt wird das Parkareal durch die Berg-, Kohlen- und Cämmerswalder Straße sowie die Passauer und Nöthnitzer Straße. Südlich der Nöthnitzer Straße sollen in den kommenden Jahren weitere Wissenschaftsgebäude in zweiter Reihe entstehen. 2016 hatte der Stadtrat beschlossen, dass die restlichen Freiflächen für den Park genutzt werden – auch, um die Stadt über diese Schneise mit frischer Luft zu versorgen.

Noch stehen die Planungen allerdings ganz am Anfang, betont Ines Pochert. So werden die Dresdner noch mehrmals die Möglichkeit haben, sich an der Gestaltung zu beteiligen. Pochert würde es zudem begrüßen, wenn sich eine Interessengemeinschaft zusammenfindet. SPD-Ortsbeirat Bijan Djawid signalisierte, dass er bereits erste Kontakte geknüpft habe. Auch Matthias Menz, Betreiber der Gaststätte „Dresdner Aussicht“ will sich dafür engagieren. Der Gastronom begrüßt die Pläne für den Südpark, der sich später direkt unterhalb seines Restaurants an der Kohlenstraße erstrecken wird und letztlich dafür sorgt, dass der namensgebende Ausblick auf die Dresdner Altstadt erhalten bleibt.

Bis Ende dieses Jahres werden nun ein Bebauungsplan erarbeitet und die genauen Kosten für die einzelnen Projekte ermittelt. Geprüft werden muss auch, welche Form des Lärmschutzes an der Bergstraße geeignet ist und welche Stelle im Park ausreichend Platz für ein Fußballfeld bietet.

