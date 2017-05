Dresden–Düsseldorf wird eingestellt

Air Berlin macht den Abflug. © dpa

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin streicht im Zuge ihres Umbaus ab 6. Juni auch die Verbindung Dresden – Düsseldorf. Begründung: fehlende Rentabilität. Bereits am 1. Juni werden die Linien Berlin – Graz und Düsseldorf – Stockholm gestrichen und die Strecke Berlin – New York nur noch einmal statt zweimal täglich bedient. Betroffene Passagiere würden über die Änderungen informiert und umgebucht, hieß es. Laut einer Sprecherin will die Airline mit den Streichungen wieder mehr Stabilität in den Flugbetrieb bringen.

Damit geht der Aderlass am Dresdner Airport weiter. Gerade erst war bekannt geworden, dass der Ferienflieger Sun Express mangels Nachfrage am kommenden Mittwoch letztmals nach Antalya an der türkischen Riviera abhebt. Doch trotz des Verlusts bleiben beide Ziele auf der Dresdner Abflugtafel. Düsseldorf wird täglich bis zu dreimal von Lufthansa-Tochter Eurowings angesteuert und Antalya mit Charterflügen von Germania, Pegasus, Turkish Airlines und Corendon Airlines. (SZ/mr)

