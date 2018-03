Dresden braucht zwei neue Kitas 320 weitere Betreuungsplätze bis zum Schuljahr 2020/21: Bildungsbürgermeister Vorjohann reagiert auf eine aktualisierte Bevölkerungsprognose. Die beiden Standorte stehen auch schon fest.

Dresden. Die jüngste Bevölkerungsprognose geht davon aus, dass im Schuljahr 2020/21 rund 440 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren mehr in Dresden leben werden als bisher angenommen. Ursächlich für diesen Anstieg sei laut der kommunalen Statistiker einerseits der geringere Fortzug von Familien ins Umland und andererseits ein höherer asylbedingter Zuzug von Familien, als noch in der letzten Prognose angenommen.

Das Amt für Kindertagesbetreuung hat auf Basis der Prognose den Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen in Dresden ermittelt. Demnach werden im Schuljahr 2020/21 insgesamt 33 721 Betreuungsplätzen benötigt, um den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kita-Platz in Dresden erfüllen zu können. Im laufenden Schuljahr 2017/18 liegt der Bedarf noch bei 33 423 Plätzen.

Zwei neue Kindertageseinrichtungen sollen den zukünftigen Bedarf decken. Insgesamt 320 Betreuungsplätze könnten auf diesem Weg entstehen. „Mit Blick auf die 10 160 seit 2008 neu geschaffenen Betreuungsplätze betreiben wir salopp gesprochen also eher Feintuning“, sagt Vorjohann. Verwaltungsintern habe man sich bereits auf die kurzfristig entwickelbaren Standorte „Hopfgartenstraße 9“ in der Johannstadt und „Michelangelostraße 5“ in Zschertnitz verständigt.

Um die Bauzeiten so kurz als möglich zu halten, sollen die Kitas in Systembauweise errichtet werden. Damit hat der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen bereits gute Erfahrungen sammeln können. Rund fünf Millionen Euro werden je Kita-Bauvorhaben veranschlagt.

Die Entscheidung ob gebaut wird, obliegt allerdings dem Stadtrat und muss im Rahmen der Abstimmungen zum Haushalt 2019/20 getroffen werden. Sollte der Bedarf in Zukunft einmal wieder sinken, so könnten laut Verwaltung die beiden Kitas als Ausweich-Einrichtungen fungieren, wenn andere Kitas saniert werden. (szo)

