Dresden braucht mehr neue Wohnungen Derzeit entstehen viele teure Neubauten. Doch die sind nicht für alle erschwinglich.

Auf die richtige Mischung kommt es an. Das gilt auch für den Dresdner Wohnungsmarkt, sagt Wulff Aengevelt, der Chef des gleichnamigen Immobilienunternehmens. Mit dem City Report analysierte er am Donnerstag die Dresdner Immobilienentwicklung des Jahres 2016. Derzeit entstehen viele hochpreisige Neubauten, in denen die Mieten zwischen acht bis elf Euro kalt pro Quadratmeter kosten. Einen Euro mehr als noch vor einem Jahr. „Das kann sich nur eine kleine Gruppe leisten. Deshalb muss es auch in preiswerteren Segmenten Angebote geben“, sagt Aengevelt. Die entstünden zwar auch durch den sogenannten Sickereffekt, sprich, wenn Leute in teurere Wohnungen ziehen und ihre frei werden. „Aber ich halte die Entscheidung der Stadt zur Gründung der Woba, die dann Wohnraum für sozial Schwache baut, für sehr verantwortungsvoll“, sagt der Immobilienfachmann. Für Dresden, das künftig noch deutlich mehr Einwohner bekommen wird, gebe es aber nur eine Lösung: „Es müssen weitaus mehr Wohnungen gebaut werden. Wenn es mehr Leerstand gibt, regulieren sich auch die Preise wieder“, sagt Aengevelt. Das sei in der Stadt viele Jahre nicht passiert und erst ab 2015 erkannt worden.

Die Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern und unbebauten Grundstücken für Geschosswohnungsbau ist in Dresden entsprechend hoch, ging aber im Vergleich zu 2015 um rund 15 Prozent zurück. Weil die Zinsen so niedrig sind, steigen die Verkaufspreise. In der Innenstadt liegen sie bei bis zu 3 000 Euro pro Quadratmeter, im Stadtdurchschnitt bei 376 Euro. Deutlich mehr als noch 2015, wo rund 302 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen waren. Während der Verkauf von Eigentumswohnungen zurückging, stieg der Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern. Dafür wurden insgesamt 125 Millionen Euro erzielt.

Auf dem gesamten Dresdner Immobilienmarkt wurden im Vorjahr rund 2,1 Milliarden Euro erzielt. Da fließt auch der Verkauf des Maritim Hotels mit ein, der allein 58 Millionen Euro einbrachte. Auf dem Büroflächenmarkt steht Dresden mit nur 77 000 Quadratmeter Leerstand gut da und erzielt den zweitstärksten Umsatz nach Leipzig. Die Spitzenpreise liegen bei zwölf Euro pro Quadratmeter, die sich künftig auch nicht groß verändern. Ähnlich ist die Situation bei den Einzelhandelsmieten. Zwar ist Dresden zweitteuerster ostdeutscher Standort, liegt aber mit Spitzenmieten von rund 110 Euro pro Quadratmeter deutlich hinter Leipzig (140 Euro). (SZ/kh)

