Dresden blitzt beim Streit um die Strom-Millionen ab Die Stadt wollte mehr Geld aus den Steuereinnahmen der Enso – zulasten vieler Kommunen im Landkreis. Doch der Plan ging nicht auf.

In diesem Fall ist der Funke nicht übergesprungen: Der Versuch Dresdens, die Gewerbesteuern neu zu verteilen, wurde von den Richtern in Leipzig abgebügelt. © dpa

Im Millionenpoker um die Gewerbesteuer des Versorgers Enso können die Kämmerer vieler Gemeinden in Ostsachsen erst einmal durchatmen. Die Stadt Dresden ist mit ihrem Anliegen, die Verteilung der Einnahmen zu ihren Gunsten neu zu sortieren, vor dem Finanzgericht in Leipzig gescheitert. Vielen Gemeinden im Landkreis bleiben somit Nachzahlungen von jeweils bis zu sechsstelligen Beträgen erspart.

Den Rechtsstreit um die Steuermillionen der Enso hatte die Stadt Dresden bereits vor Jahren vom Zaun gebrochen. Normalerweise zahlt ein Unternehmen dort seine Gewerbesteuer, wo die Mitarbeiter beschäftigt sind. Bei der Enso sind es die allermeisten in Dresden. Dort befindet sich der Hauptsitz. Zugleich macht die Enso mit Strom in ganz Ostsachsen satte Gewinne. Deshalb hatten sich die Kommunen darauf verständigt, die Gewerbesteuer nach Mitarbeitern und Stromabsatz aufzuteilen.

Genau an dieser Verteilung wollte Dresden rütteln. Die Stadt beansprucht größere Teile der Einnahmen. Im Gegenzug hätten die kleineren Kommunen weiniger kassiert. Und: Viele Gemeinden wären bei einem juristischen Sieg für Dresden für den zuvor seit Jahren währenden Rechtsstreit rückwirkend zur Kasse gebeten worden. Die Großgemeinde Ottendorf-Okrilla hätte es im schlimmsten Fall beispielsweise mit einer halben Million Euro getroffen, Pulsnitz wäre mit 300 000 Euro dabei gewesen. Viel Geld, dessen Verlust den klammen Kommunen arg geschmerzt hätte.

Schon einmal gescheitert

Doch gänzlich zufrieden zurücklehnen können sich die Verantwortlichen in den Gemeinden noch nicht. Schon einmal hatte das Finanzgericht in Leipzig das Dresdner Ansinnen abgebügelt. Die Stadt ging daraufhin in die nächste Instanz. Doch der Bundesfinanzhof gab das Verfahren allein wegen eines formalen Fehlers zurück nach Leipzig, wo nun abermals ein Urteil fiel. Angebote zu Vergleichen hatten die Umlandkommunen zuvor dankend abgelehnt. Noch ist offen, ob die Landeshauptstadt Dresden nun erneut einen zweiten Anlauf wagt, um ihre Interessen durchzusetzen.

Eine Änderung bei der Verteilung der Mehrwertsteuer könnte auch den Kunden schaden. Sollten größere Anteile nach Dresden gehen, stiege nach Meinung von Insidern auch für die Enso insgesamt die Steuerlast. Denn in Dresden gelte bei der Gewerbesteuer ein höherer Hebesatz. Die Zeche könnte am Ende der Kunde zahlen.

